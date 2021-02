Terremoto Oggi Nuova Caledonia: Violento Sisma M7,7 con Allarme Tsunami

Alle ore 13:20 italiane di oggi mercoledì 10 febbraio 2021, le reti sismiche di tutto il mondo hanno registrato un violento terremoto M7,7 vicino alla Nuova Caledonia a Sud-Est rispetto alle Loyalty Islands (Isole della Lealtà).

Questa regione dell’Oceano Pacifico Meridionale è considerata una delle più attive del pianeta dal punto di vista sismico a causa della velocità con cui collidono la placca australiana e quella Pacifica (circa 75 mm/anno).

Il Pacific Tsunami Warning Center ha emesso un messaggio di allerta Tsunami con una variazione del livello del mare da 0,3 fino ad 1 m per la regione comprendenti le isole Fiji, le isole Vanuatu e la Nuova Zelanda.

I primi dati provenienti dai mareografi della regione confermano che è in corso uno tsunami (ore 15:39 ITA).

La localizzazione preliminare del terremoto di oggi calcolata dal PTWC stima una magnitudo M 7,7 ad una profondità di 33 km. Per eventi così forti è possibile che la magnitudo vari ancora in maniera significativa, essendo questa una stima speditiva per poter valutare il rischio di un potenziale tsunami il prima possibile.

Poco prima, nella stessa zona, si erano registrate una serie di terremoti di minore entità: M5,7, M6 M6,1.