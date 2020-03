Una scossa di terremoto di magnitudo M3,5 stata avvertita in tempo reale 20 marzo 2020, alle ore 22:58 italiane, in Centro Italia con epicentro in provincia di L’Aquila, tra i comuni di Capitignano, Barete, Montereale, Pizzoli e Cagnano Amiterno (entro 6 km dall’epicentro), a una profondità di 10 km (ipocentro).

La zona colpita è prossima a quella interessata dalla sequenza del 2016 in Centro Italia, in particolare nel suo settore meridionale che si era attivato a gennaio 2017, e ancora attiva a oltre tre anni dal suo

inizio.

Il terremoto di oggi è stato sentito distintamente a L’Aquila, Teramo, Ascoli Piceno, tra le altre città dell’Italia centrale. Non vengono riportate notizie di crolli o danni a persone o cose. Se avete sentito il terremoto e volete condividere in rete le vostre sensazioni, potete farlo collegandovi alla pagina Facebook “Terremoti Uragani Tifoni e Tsunami nel mondo“. [Foto di repertorio da Internet]