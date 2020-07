Roma Udinese streaming gratis link. Si gioca giovedì 2 luglio 2020 nello stadio Olimpico di Roma e in assenza di pubblico, come previsto dal protocollo adottato per contenere la pandemia da Coronavirus. Il fischio d’inizio della gara, che chiuderà la 29a giornata di Serie A, è fissato alle ore 21:45.

La Roma è andata a segno in tutte le ultime 13 partite casalinghe contro l’Udinese (33 reti): i giallorossi non hanno mai segnato in 14 partite interne consecutive contro i bianconeri, essendo arrivati a quota 13 anche tra 1950 e il 1982. Nelle ultime 12 trasferte contro squadre nelle prime cinque posizioni in classifica, l’Udinese non ha mai vinto, avendo ottenuto un solo punto – inoltre i bianconeri hanno subito gol in tutte le ultime 19 gare di questo tipo.

Come vedere Roma Udinese in diretta tv.

Diretta Roma Udinese con i canali digitali di Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Dove vedere Roma Udinese Streaming al posto di Rojadirecta.



La partita non viene trasmessa in chiaro. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Roma Udinese streaming gratis per tutti gli abbonati con Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Roma Udinese Formazioni.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Carles Perez, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: Pellegrini, Veretout. Indisponibili: Pau Lopez.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Jajalo, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna. Allenatore Gotti. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Mandragora, Prodl.