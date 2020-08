Gran Premio di Spagna di Formula 1 Streaming Gratis. Stagione 2020 di Formula 1 al suo sesto appuntamento con le Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel impegnate sul circuito di Montmeló (Barcellona). Oggi Sabato 15 agosto, si svolgeranno le qualifiche alle ore 15:00. Partenza gara programmata per domenica 16 agosto alle ore 15:10 italiane.

Dove vedere il Gp Spagna di F1 2020 senza usare Rojadirecta.



Il Gran Premio di Spagna in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport Uno (201).

per gli abbonati con l’app Sky Go (https://skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c’è

“In qualifica non penso a un miracolo perchè la Mercedes è troppo veloce ma in gara chissà, vedremo se riuscirò a ripetere quanto fatto a Silverstone”. Max Verstappen lancia la sfida alle Mercedes al termine delle libere del venerdì del Gran Premio di Spagna.

“Se sarà possibile superare il Q2 con gomma dura? Non penso che tra dura e media possa esserci una grossa differenza ma io avrei preferito utilizzare delle mescole più morbide – ha spiegato Verstappen ai microfoni di Sky -. La macchina è comunque andata piuttosto bene e la giornata è stata positiva ma ci manca ancora qualcosa nel giro secco per poter raggiungere le Mercedes”.