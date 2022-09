Vedere Napoli-Liverpool Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 7 settembre 2022 alle ore 21 italiane sui canali digitali: Stasera gli azzurri ritornano protagonisti nelle notti di gala. Debutto stagionale in Europa per il Napoli, che nella prima giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023 affronta il Liverpool per il Gruppo A in compagnia di Ajax e Glasgow Rangers: stesso girone con i Reds per la terza volta dal 2018 ad oggi.

Napoli-Liverpool Streaming Live, probabili formazioni



L’ultima partita di Spalletti in Champions risale all’11 dicembre 2018, Inter-Psv nella fase a gironi; mentre l’ultima del Napoli all’8 agosto 2020 negli ottavi con il Barça al Camp Nou. Il Maradona, invece, la grande coppa non l’ha mai vista: all’epoca dell’andata con il Barcellona, 25 febbraio 2020, si chiamava ancora San Paolo. Sono trascorsi 925 giorni.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Allenatore Spalletti. A disposizione in panchina: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Zanoli, Olivera, Elmas, Ndombele, Gaetano, Lozano, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Demme.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Thiago, Fabinho, Milner; Salah, Nunez, Diaz. Allenatore Klopp. A disposizione in panchina: Adrian, Davies, Gomez, Tsimikas, Phillips, Arthur, Elliott, Bajcetic, Firmino, Jota. Indisponibili: Konaté, Henderson, Carvalho.

Arbitro: De Cerro Grande. Guardalinee: Cebrian Devis e Porras Ayuso. Quarto uomo: Soto Grado. VAR: Hernandez. Assistente VAR: Estrada Fernandez.

Napoli-Liverpool in TV



Napoli-Liverpool in tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Napoli-Liverpool Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta TV Online



Napoli-Liverpool live streaming gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon. La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Come vedere Napoli-Liverpool Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Napoli-Liverpool, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” o “Rojadirecta Club Live”, che sono stati dichiarati illegali in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.