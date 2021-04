Muore in prigione Bernie Madoff, autore della più grande truffa Ponzi della storia

Bernie Madoff era stato condannato all’ergastolo (pena di 150 anni) nel 2009 e si ritiene che sia morto per cause naturali.

L’ex consulente finanziario e per gli investimenti degli Stati Uniti Bernie Madoff è morto oggi mercoledì in una prigione federale degli Stati Uniti all’età di 82 anni. Lo riferisce l’Associated Press, citando fonti che hanno familiarità con la questione.

Madoff, che nel 2009 si è dichiarato colpevole di aver orchestrato il più grande schema Ponzi della storia, è morto al Butner, centro medico della prigione della Carolina del Nord, apparentemente per cause naturali, come riferito dalla fonte.

L’anno scorso, gli avvocati di Madoff hanno presentato una richiesta per il rilascio del suo cliente dalla prigione durante la pandemia Covid-19, sostenendo che soffriva di una malattia renale allo stadio terminale e di altre condizioni croniche. Tuttavia, la sua richiesta è stata respinta.

Schema Ponzi, una Truffa da miliardi di dollari

Bernie Madoff è stato arrestato nel 2008 con l’accusa di frode. Durante il processo, ha ammesso di aver ingannato miliardi di dollari in investimenti a migliaia di clienti nel corso di quattro decenni. È stato condannato con una pena di 150 anni nel 2009.

Un fiduciario nominato dalla giustizia degli Stati Uniti è riuscito a recuperare più di 13 miliardi dei 17,5 miliardi stimati che 37 mila investitori (in 136 paesi) avevano investito nell’attività di Madoff. Al momento del suo arresto, estratti dei conto falsi indicavano che le partecipazioni degli investitori ammontavano a 65 miliardi di dollari, rendendola la più grande frode mai compiuta da una sola persona. Tra le sue vittime molti personaggi famosi, come Spielberg, Kevin Bacon, Elie Weisel.