Formula 1 Streaming: GP d’Austria 2023 online live diretta tv. Nono appuntamento della stagione di F1 2023: il Gran Premio d’Austria. Il tracciato austriaco, il Red Bull Ring di Spielberg, lungo 4318 m, è situato tra le Alpi ad una altezza sul livello del mare attorno ai 660 metri. È mix di salite e discese “importanti”, con pendenze fino al 12%. Pista veloce, severa per il motore e frenate violente (7 in totale). Di seguito dove vedere la Ferrari in diretta tv e streaming gratis online.

Dove vedere Ferrari GP Austria F1 2023 in streaming live e diretta tv invece di Rojadirecta

Il Gran Premio d’Austria di Formula 1 sul circuito “Red Bull Ring” di Spielberg in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, oltre che con Sky

, l’incredibile definizione del 4K HDR.

Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky GO (link skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c’è Now TV (link www.nowtv.it). Rojadirecta è illegale, quindi oscurato in Italia. Di seguito il programma con gli orari:

Sabato 1° luglio > Sprint Race: ore 16:30.

Domenica 2 luglio > Partenza Gara: ore 15:00

La griglia di partenza della Sprint in Austria

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Sergio Perez (Red Bull)

3- Lando Norris (McLaren)

4- Nico Hulkenberg (Haas)

5- Carlos Sainz (Ferrari)

6- Fernando Alonso (Aston Martin)

7- Lance Stroll (Aston Martin)

8- Esteban Ocon (Alpine)

9- Charles Leclerc (Ferrari), penalizzato di tre posizioni

10- Kevin Magnussen (Haas)

11- Alexander Albon (Williams)

12- Pierre Gasly (Alpine)

13- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

14- Nyck de Vries (AlphaTauri)

15- George Russell (Mercedes)

16- Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

17- Oscar Piastri (McLaren)

18- Lewis Hamilton (Mercedes)

19- Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

20- Logan Sargeant (Williams)