Un gruppo di ricercatori statunitensi è riuscito a risolvere un mistero che aveva intrigato la comunità scientifica per 112 anni, scoprendo che il colore rosso dell’acqua che fuoriesce da un ghiacciaio in Antartide è causato da nanosfere ricche di ferro. La notizia è stata annunciata quest’oggi dall’Università Johns Hopkins.

Nel 1911, il geologo britannico Thomas Griffith Taylor osservò, durante l’espedizione antartica “Terra Nova”, che alla base rocciosa di un ghiacciaio che porta attualmente il suo nome sgorgava un liquido che sembrava sangue, rendendo l’acqua chiara di un tono rossastro.

Questo fenomeno, che Taylor chiamò “Cascate di Sangue“, rimase un enigma per più di un secolo, fino a quando Ken Livi, scienziato dell’Università Johns Hopkins, esaminò i solidi presenti nei campioni d’acqua, trovando i responsabili.

Secondo i responsabili della scoperta, recentemente

riportata su Frontiers in Astronomy and Space Sciences, laha determinato la presenza di una grande quantità di minuscole particelle sferiche di ferro che, ossidandosi, causano ilnel suo tono sanguigno.

La spiegazione del mistero

Livi ha sottolineato che queste nanosfere, che sono 100 volte più piccole di un globulo rosso umano, non erano state identificate nelle precedenti ricerche perché si pensava fossero un tipo di minerale. Tuttavia, ha spiegato che, non avendo una struttura cristallina, queste piccole particelle non possono essere considerate minerali, quindi i metodi utilizzati in passato per “esaminare i solidi non le hanno rilevate”. Questo perché i loro atomi devono essere organizzati in modo specifico lungo un cristallo.

Comprendere l’Antartide per studiare Marte

D’altra parte, Livi ha spiegato che le antiche acque presenti sotto il ghiacciaio, ricche di ferro e sale, conservano ceppi batterici che non sono cambiati in milioni di anni. L’esperto ha sottolineato che la comprensione di questo ambiente ostile potrebbe anche rivelare informazioni sulla presenza di vita su altri pianeti.

“Con l’avvento delle missioni Mars Rover, c’è stato un interesse nel cercare di analizzare i solidi che fuoriescono dalle acque delle Cascate di Sangue come se fosse un luogo di atterraggio marziano”, ha affermato Livi.

Serve un microscopio elettronico a trasmissione

Tuttavia, ha assicurato che lo studio condotto dai veicoli di esplorazione della superficie è stato “incompleto nel determinare la vera natura dei materiali ambientali sulle superfici dei pianeti”, in quanto sono stati progettati per rilevare materiali nella loro forma cristallina. “Per comprendere veramente la natura delle superfici dei pianeti rocciosi, sarebbe necessario un microscopio elettronico a trasmissione, ma attualmente non è fattibile posizionarne uno su Marte“, ha concluso.