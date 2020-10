Il Ministero della Cultura del Perù ha annunciato questo giovedì la scoperta di una nuova figura nella Pampa di Nazca, che corrisponde a un geoglifo figurativo a forma di gatto lungo circa 37 metri disegnato sulle pendici di una collina. Gli archeologi del ministero hanno fatto la scoperta per caso durante i lavori di ristrutturazione del belvedere naturale, dal quale i visitatori possono vedere parte delle gigantesche linee di Nazca.

La scoperta è stata fatta all’inizio dell’anno, ma a causa della pandemia covid-19, le attività di pulizia e conservazione della figura rimasta nascosta alla vista sono state completate solo nelle ultime settimane. “La figura era appena visibile e stava per scomparire perché si trova su un pendio abbastanza ripido ea causa degli effetti dell’erosione naturale”, ha detto in una nota lo staff di Culture.

Le linee rappresentano un gatto con il corpo di profilo e la testa rivolta in avanti, i cui lineamenti erano ben segnati da una linea larga dai 30 ai 40 centimetri.

Si stima che il felino sia stato scolpito tra 100 e 200 anni prima della nostra era, molto prima delle famose figure di altri animali come la scimmia o l’uccello appartenenti alla cultura Nazca, e per centinaia di anni è rimasto intatto in mezzo al deserto.

L’evidenza indica il fatto che il gatto appartiene alla cultura Paracas, che ha preceduto la cultura Nazca di diversi secoli, a cui sono attribuiti i geoglifi più noti in questa regione. Rappresentazioni di felini di questo tipo sono frequenti nell’iconografia della ceramica e dei tessuti della società di Paracas.

