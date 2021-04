Piloti Boeing 767: sorprendente incidente UFO in Messico

UFO IN VOLO – Oggi vi presentiamo un incidente di sicurezza aerea avvenuto nel marzo 2020 che ha coinvolto i piloti e diversi UFO sul Messico. L’incidente è avvenuto nella tarda notte del 19 marzo 2020. Il Boeing 767 stava volando su una rotta dall’aeroporto internazionale di Querétaro, a nord di Città del Messico, a Memphis, nel Tennessee.

Il volo, partito dall’aeroporto di Querétaro alle 20:05, era in ritardo di 50 minuti. L’aereo era a un’altitudine di crociera, 37 mila piedi, viaggiando a nord 150 miglia a sud di Monterrey, in Messico. La visibilità era buona, le tempeste e le nuvole più vicine si trovavano a 40 miglia a ovest.

L’incidente è iniziato quando il primo ufficiale, guardando verso il lato sinistro della cabina di pilotaggio, ha visto una luce bianco-giallastra scendere nella vista dall’alto.

In primo luogo ha pensato che fosse una meteora e ha iniziato a dirlo quando si è improvvisamente fermato vicino alla stessa altitudine del suo aereo.

L’UFO ha proiettato un fascio luminoso di luce bianca brillante sul suo piano e sembrava prendere una rotta di collisione. In quel momento, il Capitano vide anche il raggio di luce proiettato sul suo aereo. Entrambi i membri dell’equipaggio, credendo che un aereo con le luci di atterraggio accese si fosse messo in rotta di collisione con il loro aereo, adottarono un atteggiamento difensivo e si prepararono per le voci di controllo evasive.

Mentre si preparavano a evitare l’UFO apparentemente in avvicinamento, il raggio di luce che illuminava il loro aereo cessò e l’UFO accelerò improvvisamente alla stessa velocità e direzione dell’aereo. Durante i successivi 30 minuti, l’equipaggio ha osservato e scattato 8 fotografie e quattro segmenti video compreso un video dell’UFO di 4 minuti e 47 secondi.

Questo incidente fornisce ulteriori prove che gli UFO sono una minaccia per la sicurezza aerea. Le osservazioni e gli incidenti che coinvolgono sospetti UAP dovrebbero essere attentamente esaminati dalla comunità di ricerca sulla sicurezza aerea e dalla scienza in generale.