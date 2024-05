Nelle profondità marine al largo della costa di Big Sur, in California, si cela un enigma affascinante che ha attirato l’attenzione degli scienziati per decenni. Qui, sotto le onde, un paesaggio misterioso è punteggiato da grandi buchi nell’argilla, nel limo e nella sabbia. È un fenomeno intrigante che ha portato gli esperti del Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) e dell’Università di Stanford a indagare sulle cause di questo curioso modello di cerchi del campo.

Alla Ricerca delle Origini: La Teoria dei Butteri

La spiegazione comunemente accettata dietro questi misteriosi disegni sul fondale marino è che siano il risultato del gas metano o di fluidi caldi che fuoriescono dall’interno della Terra, portando via con sé sedimenti fini. Tuttavia, mentre questa teoria potrebbe essere valida per alcune formazioni marine in altre parti del mondo, emerge un quadro più complesso al largo della costa della California.

Il campo Sur Pockmark, il più grande del suo genere in Nord America, presenta oltre 5.200 cavità, con dimensioni che si estendono fino a 175 metri di larghezza e 5 metri di profondità. Questo sito, sebbene sia stato considerato per un potenziale parco eolico offshore, suscita preoccupazioni riguardo alla stabilità delle infrastrutture a causa della presenza di metano.

Una Spedizione nell’Inesplorato

In una recente spedizione ai pockmark del Sur, situati a profondità comprese tra 500 e 1.500 metri, un robot sottomarino controllato dai ricercatori MBARI ha fornito nuove informazioni. Contrariamente alle aspettative, le prove di sfiati di metano o altri flussi di fluidi sono risultate scarse. Invece, il team suggerisce che i butteri si siano formati principalmente a causa della gravità.

Il pendio continentale su cui si trovano queste grandi impronte è stato soggetto a flussi intermittenti di sedimenti per almeno gli ultimi 280.000 anni, con il più recente evento significativo verificatosi 14.000 anni fa, forse a seguito di un terremoto o di un crollo del pendio stesso.

Il Mistero delle Catene di Butteri

I ricercatori del MBARI ipotizzano che questi eventi possano portare all’erosione al centro di ciascun butterato. Quando grandi quantità di sedimenti si muovono lungo il pendio, potrebbero causare “un’erosione sufficiente” per creare butteri più ampi, spostando i bordi di altri butteri anche a decine di chilometri di distanza. Questo potrebbe spiegare perché i butteri appaiono spesso in “catene” lungo il fondale marino.

Implicazioni per l’Ecosistema Marino

Il campo Sur Pockmark rappresenta uno dei fondali marini più studiati della costa occidentale del Nord America. Tuttavia, nonostante gli sforzi degli scienziati, molti misteri rimangono irrisolti. Ad esempio, non è ancora chiaro come si muovono i sedimenti o i fluidi all’interno del campo.

Queste ricerche non solo aggiungono alla nostra comprensione dell’ecosistema marino, ma hanno anche implicazioni per lo sviluppo futuro delle risorse marine, come l’energia eolica offshore e l’estrazione mineraria dei fondali marini. L’espansione delle energie rinnovabili è cruciale per ridurre le emissioni di anidride carbonica e affrontare il cambiamento climatico, ma è altrettanto importante comprendere gli impatti ambientali di tali sviluppi.

Chris Scholin, presidente e CEO del MBARI, sottolinea l’importanza di rispondere a queste domande fondamentali per prendere decisioni informate sull’utilizzo delle risorse marine. Lo studio condotto sul campo Sur Pockmark è stato pubblicato sul Journal of Geophysical Research Earth Surface, evidenziando il contributo significativo della ricerca scientifica nel svelare i misteri nascosti nelle profondità marine.