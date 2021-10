Vedere Milan-Verona Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 16 ottobre 2021 sui canali digitali: si gioca per la ottava giornata del campionato di calcio di Serie A 2021-22. La partita inizierà dopo Lazio-Inter delle 18:00.

Dopo il cambio di allenatore, il Verona è imbattuto da 4 gare con 2 vittorie e 2 pareggi conseguiti. Al Meazza si affrontano la squadra che ha segnato più goal da fuori area, ovvero gli scaligeri (3), e quella che non ha ancora preso goal dalla distanza, i rossoneri. I gialloblù, inoltre, sono la formazione del campionato italiano che ha segnato più reti nei primi 15 minuti (5), e una delle tre, con Juventus e Fiorentina, a non averne ancora presi.

Il fischio d’inizio della partita allo stadio di San Siro (Milano) e che sarà arbitrata dall’arbitro Prontera di Bologna, è in programma alle ore 20:45 italiane di oggi.

Il Verona non ha vinto alcuna delle ultime sette trasferte di Serie A (3N, 4P), ma ha pareggiato le due più recenti: non arriva ad almeno tre pareggi di fila fuori casa dal febbraio 2020, quando uno dei quattro di quella striscia fu proprio contro il Milan.

Milan-Verona Streaming Live, probabili formazioni



Dopo tre sconfitte consecutive sotto la guida di Eusebio Di Francesco, il Verona ha ottenuto due vittorie e due pareggi con Igor Tudor in panchina, segnando sempre almeno due reti (12 gol nel periodo) – la media attuale di due punti a partita del croato è la migliore per un tecnico gialloblù nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, A Romagnoli, Ballo Touré; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Kalulu, Leao; Rebic.

Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Jungdal, Conti, Kjaer, Gabbia, Bennacer, Krunic, Castillejo, Pellegri, Giroud, Ibrahimovic. Indisponibili: Plizzari, Maignan, Florenzi, Theo Hernandez, Brahim Diaz, Bakayoko, Messias, Maldini. Squalificati: nessuno.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore Tudor. A disposizione in panchina: Pandur, Berardi, Casale, Ceccherini, Cetin, Sutalo, Ilic, Hongla, Bessa, Ruegg, Lasagna, Kalinic. Indisponibili: Frabotta. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Prontera di Bologna.

Milan-Verona in TV



Milan-Verona in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Federico Zancan, mentre il commento tecnico della gara è affidato a Luca Marchegiani.

La partita sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Milan-Verona Streaming Gratis



Milan-Verona live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand. Streaming gratis per gli abbonati Sky anche con Sky GO, a pagamento per tutti con NOW.

Dove vedere la partita Milan-Verona Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Milan-Verona, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore Juventus di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.