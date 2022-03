Vedere Milan-Empoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 20:45 (dopo Sampdoria-Juventus delle 18) sui canali digitali: si gioca allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie A, la decima del girone di ritorno.

L’impresa al “Maradona” di Napoli ha galvanizzato l’ambiente rossonero: in attesa che l’Inter recuperi la partita col Bologna, la squadra di Stefano Pioli resta al primo posto della classifica, in piena corsa scudetto. La squadra di Andreazzoli non vince addirittura dallo scorso 15 dicembre, quando s’impose al Bentegodi di Verona. Tredicesimo in classifica, l’Empoli conserva comunque un confortante margine di 10 punti sul Venezia, attualmente terzultimo (ma con una gara in meno).

Milan-Empoli in TV



Milan-Empoli in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Su DAZN, il match verrà raccontato da Riccardo Mancini, coadiuvato dal commento tecnico di Massimo Gobbi.

Il Milan ha vinto solo due delle ultime sei partite giocate con squadre che iniziavano la giornata nella seconda metà della classifica (3N, 1P) e ha pareggiato le ultime due in ordine di tempo, contro Salernitana e Udinese.

La partita Milan-Empoli sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Milan-Empoli Streaming Live, probabili formazioni



Qui la telecronaca è stata affidata a Maurizio Compagnoni, con Luca Marchegiani come seconda voce.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Florenzi; Bennacer, Tonali; Messias, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Ballo-Toure, Krunic, Saelemaekers, Castillejo, Brahim Diaz, Rebic, Maldini, Ibrahimovic. Indisponibili: Kjaer, Romagnoli. Squalificati: Theo Hernandez. Diffidati: Brahim Diaz, Romagnoli.

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, S Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti. Allenatore: Aurelio Andreazzoli. A disposizione in panchina: Ujkani, Furlan, Viti, Tonelli, Fiamozzi, Cacace, Benassi, Stulac, Di Francesco, Verre, Cutrone, La Mantia. Indisponibili: Haas, Ekong, Marchizza. Squalificati: nessuno. Diffidati: Zurkowski, Marchizza, Parisi, Tonelli.

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova. Guardalinee: Imperiale e Di Iorio. Quarto uomo: Volpi. Var: Nasca. Assistente Var: Lo Cicero.

Milan-Empoli Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Milan-Empoli streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it) e con SkyGO, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand. A pagamento per tutti con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione anche delle partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare agli utenti che acquistano il Pass Sport.

Il Milan ha mantenuto la porta inviolata nell’ultima partita casalinga di Serie A contro l’Empoli, il 22 febbraio 2019 (3-0 con gol di Piatek, Kessié e Castillejo) dopo che aveva subito gol nelle precedenti cinque. Prima di questa striscia i rossoneri erano riusciti a mantenere la porta inviolata in ben cinque delle prime sette gare interne contro i toscani nella competizione, concedendo solo due reti (Esposito il 22 febbraio 1998 e Di Natale il 19 aprile 2003).

Dove vedere la partita Milan-Empoli Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

