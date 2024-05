INAH: valutazione su Mummia mutilata nel Museo di Guanajuato

MESSICO – L’ Instituto Nazionale di Antropologia e Storia del Messico (INAH) ha reso noto lunedì che una valutazione condotta da specialisti ha confermato il distacco di un braccio da una mummia esposta nel museo delle mummie di Guanajuato, nota come “El apuñalado“.

La valutazione e le sue conclusioni

La valutazione è stata avviata in seguito a una denuncia pubblica riguardante il danneggiamento della mummia. Gli specialisti, basandosi su prove documentali e fotografiche, hanno constatato che, nonostante precedenti danni al corpo, il distacco del braccio è avvenuto in modo più grave. Questo fatto solleva interrogativi sull’adeguatezza dei protocolli di gestione e conservazione della collezione del museo.

Secondo l’INAH, i danni sono stati aggravati da movimenti inadeguati della collezione museale. Il personale incaricato sembra non aver seguito i protocolli appropriati, mancando di una formazione adeguata per gestire tali compiti. Questo ha portato all’applicazione di strategie di conservazione inefficaci, con conseguenti danni non solo alla mummia in questione ma anche ad altre opere della collezione.

Le singolarità delle mummie e la necessità di un trattamento adeguato

L’INAH sottolinea che ciascuna mummia è unica e richiede un trattamento personalizzato in base alle sue specifiche caratteristiche. Ignorare queste singolarità può portare a danni irreversibili e, in casi estremi, alla perdita dell’opera stessa. È quindi essenziale adottare approcci tempestivi, responsabili e mirati nella gestione e conservazione di tali reperti.

Richieste e azioni future

L’INAH ha richiesto alle autorità comunali di Guanajuato di fornire il progetto museografico e i protocolli seguiti per l’intervento sulla mummia. Questa richiesta mira a valutare l’adeguatezza delle procedure adottate e ad identificare eventuali lacune nell’operato del museo. Nel frattempo, un team di esperti esaminerà nuovamente il sito per valutare lo stato attuale delle opere esposte e l’entità del deterioramento subito negli ultimi anni.

Il caso della mummia mutilata nel museo delle mummie di Guanajuato solleva importanti questioni riguardanti la gestione e la conservazione del patrimonio culturale. È fondamentale che le istituzioni responsabili adottino misure appropriate per proteggere e preservare queste opere uniche. Solo attraverso un impegno serio e una corretta applicazione dei protocolli sarà possibile garantire che il nostro ricco patrimonio storico e antropologico continui a essere tramandato alle generazioni future.