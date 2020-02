Oggi in Europa League si giocano le partite di andata dei 16esimi di finale, tra cui l’attesissima Ludogorets Inter. Sarà il primo incontro ufficiale tra Ludogorets e Inter: si gioca alle ore 18:55 in Bulgaria. La squadra bulgara ha perso entrambe le partite giocate contro un avversario italiano, ovvero il Milan nei sedicesimi di finale 2017-18 di Europa League. I rossoneri vinsero l’andata in trasferta per 0-3 e il ritorno per 1-0 a San Siro. L’Inter ha vinto solo una partita nelle utlime 9 in trasferta d’Europa League. L’ultima vittoria è l’1-0 contro il Rapid Vienna in questa stessa fase l’anno scorso. Lukaku ha segnato in ciascuno degli ultimi cinque match giocati in Europa League.

Le probabili formazioni di Ludogorets Inter.



Ludogorets (4-2-3-1): Renan, Ikoko, Motl, Terzlev, Tawatha, Dyakov, Biton, Tchibota, Jorginho, Bakalov, Swierczok. Allenatore Vrba.

Inter (3-5-2): Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Godin; Moses, Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore Conte.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna).

Ludogorets Inter streaming gratis link al posto di Rojadirecta.

La partita Ludogorets Inter sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (canale 253 satellite). Sarà visibile in live streaming tramite la piattaforma Sky Go riservata agli abbonati Sky con pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti con la piattaforma Now TV. Fischio d’inizio alle ore 21:00 italiane.

Tutte le sfide con gol e highlights da tutti i campi, saranno visibili subito dopo il termine delle gare su Sky.