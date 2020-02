Oggi in Champions League si giocano altre due partite di andata degli ottavi di finale: Atalanta-Valencia e Tottenham-Lipsia.

Le probabili formazioni di Atalanta-Valencia.



Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimisti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; A.Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gian Piero Gasperini.

Valencia (4-4-2): Doménech; Wass, Mangala, Diakhaby, Gayà; Ferrán Torres, Parejo, Kondogbia, C.Soler; Maxi Gómez, Guedes. All. Albert Celades.

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra).

Le probabili formazioni di Tottenham-Lipsia.



Tottenham Hotspur (4-2-3-1): Lloris; Aurier, D.Sánchez, Alderweireld, Tanganga; Winks, Ndombélé; Lucas Moura, Lo Celso, Alli; Bergwijn. All. José Mourinho

RB Lipsia (4-4-2): Gulácsi; Mukiele, Klostermann, Halstenberg, Angeliño; Forsberg, Laimer, Haidara, Sabitzer; Werner, Schick. All. Julian Nagelsmann

Arbitro: Cüneyt Çakir (Turchia).

