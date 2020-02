Oggi in Europa League si giocano le partite di ritorno dei 16esimi di finale, tra cui l’attesissima Inter Ludogorets in streaming e diretta tv. San Siro a porte chiuse per via dell’emergenza coronavirus. In Bulgaria, sette giorni fa, vinse l’Inter di Conte 0-2 che in sostanza ha già staccato il biglietto per il sorteggio degli ottavi di domani.

Le probabili formazioni di Inter Ludogorets.



Ludogorets (4-2-3-1): Renan, Ikoko, Motl, Terzlev, Tawatha, Dyakov, Biton, Tchibota, Jorginho, Bakalov, Swierczok.

Allenatore Vrba.

Inter (3-5-2): Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Godin; Moses, Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore Conte.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna).

Inter Ludogorets streaming gratis link al posto di Rojadirecta.

La partita Inter Ludogorets sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 satellite). Sarà visibile in live streaming tramite la piattaforma Sky Go riservata agli abbonati Sky con pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti con la piattaforma Now TV. Fischio d’inizio alle ore 21:00 italiane. La partita viene trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e quindi anche in streaming gratis online del relativo sito web https://tv8.it/streaming.html.