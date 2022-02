Juventus-Torino Streaming Gratis al posto di Rojadirecta TV, dove vedere la partita Internet Live

Vedere Juventus-Torino Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 20:45 sui canali digitali: si gioca per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie A, la settima del girone di ritorno. La Juventus, quarta in classifica con 46 punti (14 in più dei granata), arriva al Derby della Mole numero 204 della storia, forte di una striscia di 11 partite da imbattuta in Serie A (7 vittorie, 4 pareggi). Il Torino (decimo in graduatoria con 32 punti), dopo l’ultima vittoria ottenuta il 14 gennaio in casa della Samp (1-2) ha raccolto un pareggio e due sconfitte: dopo aver perso 2-0 a Udine, è crollato anche in casa contro il Venezia (1-2).

Il Torino è l’unica squadra che non ha ricevuto alcun calcio di rigore a favore in questo campionato, nonostante i granata abbiano toccato 515 palloni in area avversaria, valore leggermente più basso della media della Serie A in corso (544).

Juventus-Torino in TV



Juventus-Torino in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Sarà Pierluigi Pardo a raccontare Juventus-Torino su DAZN. Il commentatore tecnico scelto per la partita dello Stadium sarà invece Massimo Ambrosini.

Tutte le ultime otto reti della Juventus in Serie A sono state segnate da giocatori differenti e ben sei di queste nel corso dell’ultima mezzora di gioco.

Juventus-Torino Streaming Live, probabili formazioni



I bianconeri arrivano dal pareggio in casa dell’Atalanta.

Riferendosi a quella partita Allegri ha dichiarato: “Dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno, un punto a Bergamo è un buon punto, siamo rimasti davanti a loro in classifica. Anche un punto può essere importante se domani dovessimo riuscire a vincere il derby. Dobbiamo proseguire nel nostro percorso e cercare di fare i punti necessari a farci entrare tra le prime quattro”.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Rugani, Alex Sandro; Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. Allenatore Allegri. Squalificati: Danilo. Indisponibili: Bonucci, Chiellini, Bernardeschi, Chiesa, De Winter.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. Allenatore Juric. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Edera, Fares, Praet.

Arbitro: Davide Massa di Imperia. Alassio e Tolfo i collaboratori, Ayroldi quarto uomo, Mazzoleni al Var, Bindoni all’Avar.

Prima volta da bianconero contro il Toro per il gigante serbo Vlahovic, che sogna di conquistare la Juve contro i granata come già aveva fatto con la maglia della Fiorentina Primavera. La promessa prima del Derby: “Segnerò alla Totti”.

Juventus-Torino Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Juventus-Torino streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Juventus-Torino Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Juventus-Torino, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.