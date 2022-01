Vedere Juventus-Napoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 20:45 sui canali digitali: si gioca per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie A, la prima del girone di ritorno e del nuovo anno. Si giocherà tutta nel “classico” giorno dell’Epifania, giovedì 6 gennaio, con le prime partite che inizieranno alle 12.30 e si concluderà la sera con Juve-Napoli. Allegri con Rugani al posto di Bonucci. Spalletti (poistivo al Covid, lascerà il posto a Domenichini) ritrova Petagna dopo la quarantena.

In trasferta in Serie A il Napoli ha mantenuto la porta inviolata 10 volte nel 2021, più di ogni altra squadra, ma la prima di queste clean sheet è arrivata a marzo dopo che i partenopei avevano subito gol in tutte le prime sei gare esterne di campionato dell’anno solare.

Juventus-Napoli in TV



Juventus-Napoli in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Sarà Pierluigi Pardo a raccontare Juventus-Napoli su DAZN. Il commentatore tecnico scelto per la partita dell’Allianz Stadium di Torino sarà invece Massimo Ambrosini.

La Juventus ha vinto con il punteggio di 2-0 le ultime due partite casalinghe di campionato e non arriva a tre successi interni di fila in Serie A senza subire gol da una serie di quattro raggiunta nel marzo 2021.

Juventus-Napoli Streaming Live, probabili formazioni



Juve priva di mezza difesa: senza Bonucci e Chiellini spazio a Rugani accanto a de Ligt, a centrocampo McKennie insidia Bentancur, Chiesa scalpita per partire titolare dopo l’infortunio. In attacco, riecco Dybala con uno tra Morata o Kean. Cuadrado, diffidato, in panchina al pari di Chiesa. Nel Napoli Spalletti positivo al Covid: in panchina andrà Domenichini. L’attacco azzurro ritrova Petagna dopo la quarantena per contatti con un positivo (non ancora Malcuit) ed è subito ballottaggio con Mertens.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli; Bernardeschi, Dybala, Chiesa; Morata. Allenatore: Max Allegri. A disposizione: Perin, De Sciglio, Rabiot, McKennie, Kulusevski, Kean. Indisponibili: Ramsey, Danilo, Chiellini, Arthur, Pinsoglio, De Winter, Soulè, Kaio Jorge, Lorenzo Pellegrini, Bonucci. Squalificati: nessuno.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, L. Insigne; Mertens. Allenatore: Spalletti (in panchina Domenichini). A disposizione: Meret, Marfella, Zanoli, Petagna. Indisponibili: Anguissa, Elmas, Fabian Ruiz, Koulibaly, Lozano, Malcuit, Osimhen, Ounas. Squalificati: Mario Rui.

Arbitro: Sozza di Seregno (Giallatini-Preti).

Juventus-Napoli Streaming Gratis



Juventus-Napoli streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Juventus-Napoli Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

