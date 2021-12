Vedere Juventus-Cagliari Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 20:45 sui canali digitali: si gioca per la 19a e ultima giornata del girone di andata del campionato di calcio di Serie A. Juventus intenzionata a ottenere gli ultimi tre punti a disposizione in questo 2021 e poi magari pensare al calciomercato. A tal proposito, Allegri prima della partita ha dichiarato: “Con i se del mercato non si va da nessuna parte. Arrivabene ha detto delle cose, io ho detto che con questi bisogna arrivare a giugno e migliorare. Bisogna lavorare, abbiamo cinque mesi per farlo. Dobbiamo essere concentrati e stare sereni. In questo momento qui nessuno ha preso decisioni su chi deve rimanere e su chi deve andare via. Bisogna solo lavorare e c’è tempo per sviluppare la prossima annata”.

Dopo i gol realizzati contro Bologna e Venezia, Álvaro Morata potrebbe trovare la rete in tre presenze di fila per la prima volta in Serie A. In generale, in campionato non ci riesce dal novembre 2019, quando vestiva la maglia dell’Atletico Madrid.

Juventus-Cagliari in TV



Juventus-Cagliari in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Sarà Riccardo Mancini a raccontare Juventus-Cagliari su DAZN. Il commentatore tecnico scelto per la partita dell’Allianz Stadium di Torino sarà invece Dario Marcolin.

Con un successo Massimiliano Allegri potrebbe eguagliare Fabio Capello come numero di vittorie da allenatore in Serie A (252, spareggi esclusi), ma con oltre 40 panchine in meno.

Juventus-Cagliari Streaming Live, probabili formazioni



La Juventus chiuderà il 2021 con almeno 10 sconfitte in Serie A; nel XXI secolo, soltanto in un’altra occasione i bianconeri avevano collezionato almeno altrettanti KO in un anno solare nella competizione: 12, nel 2010; inoltre la Juventus ha subito 42 gol nel 2021: l’ultima volta che ne ha incassati di più nel massimo torneo risale al 2010 (52).

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Kulusevski. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Chiesa, Danilo, Dybala, Pellegrini, Ramsey.

Cagliari (4-4-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Grassi, Deiola, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro. Allenatore Mazzarri. Squalificati: Marin. Indisponibili: Ladinetti, Rog, Strootman, Walukiewicz, Caceres, Godin.

Juventus-Cagliari Streaming Gratis



Juventus-Cagliari streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Juventus-Cagliari Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Juventus-Cagliari, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.