Vedere Inter-Liverpool Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 16 febbraio 2022 alle ore 21 italiane sui canali digitali: si gioca per l’andata degli ottavi di Champions League.

In Champions League Inter e Liverpool si sono incrociate solo due volte. La prima nel 1965, che coronò una grandiosa rimonta nerazzurra. All’andata il Liverpool vinse per 3-1 ad Anfield, al ritorno l’Inter si impose 3-0 a San Siro con gol di Corso, Peirò e Facchetti, volando in finale per la seconda volta consecutiva.

Edin Dzeko dell’Inter ha fatto gol in tutte e tre le sue ultime presenze negli scontri diretti, mentre il Liverpool ha perso solo una delle 27 partite di UCL in cui Mohamed Salah è riuscito a segnare (24 vittorie, 2 pareggi). Statistica in evidenza: il Liverpool ha segnato 2 o più gol in 19 delle sue ultime 22 trasferte ufficiali.

Inter-Liverpool Streaming Live, probabili formazioni



L’Inter sicuramente non potrà contare su Barella squalificato e sugli infortunati Gosens e Correa. Rientra Bastoni che andrà sulla linea a 3 con i soliti Skriniar e DeVrij. A centrocampo Brozovic dovrebbe essere affiancato da Vidal e Calhanoglu; in attacco accanto al totem Dzeko uno tra Lautaro e Sanchez tra i quali dovrebbe esserci staffetta.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore Simone Inzaghi.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, J.Henderson, N.Keïta; Salah, Diogo Jota, Mané. Allenatore Jürgen Klopp.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia). Assistenti saranno Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Quarto arbitro Paweł Raczkowski. VAR Tomasz Kwiatkowski e assistente VAR Bartosz Frankowski.

Inter-Liverpool in Diretta TV invece di Rojadirecta italiano



Inter-Liverpool in diretta tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Inter-Liverpool in Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta Online



Inter-Liverpool live streaming gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile al prezzo di 36€ all’anno o 3,99€ al mese. I primi 30 giorni sono gratuiti per tutti.

La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Dove vedere la partita Inter-Liverpool Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Inter-Liverpool, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.