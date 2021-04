INGV Terremoti e Google (con un doodle) ci ricordano che oggi è la Giornata della Terra, giorno in cui si celebra l’ambiente e la salvaguardia del nostro pianeta. È la più grande manifestazione ambientale del pianeta, un momento in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia.

L’istituzione di questo evento si deve a John McConnell, che la propose nell’ottobre del 1969, durante la Conferenza dell’UNESCO a San Francisco. La proposta ottenne successo e la prima manifestazione della Giornata della Terra si svolse il 21 marzo 1970.

Un mese dopo, il 22 aprile 1970, la definitiva “” veniva costituita dal senatore degli Stati Uniti Gaylord Nelson, come evento di carattere prettamente ecologista.

Varie sono le iniziative organizzate per celebrare questa giornata in tutto il mondo.

Vi segnaliamo la seconda edizione di #OnePeopleOnePlanet, la Maratona Multimediale prodotta da Earth Day Italia, con un palinsesto di 13 ore di diretta streaming sul canale televisivo digitale RaiPlay.

Anche Google ha festeggiato questo giorno speciale per il nostro pianeta, pubblicando un video doodle nella sua home page. Eccolo qui: