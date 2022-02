Vedere Fiorentina-Atalanta Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 12:30 sui canali digitali: si gioca per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie A, la settima del girone di ritorno.

La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime sei partite di campionato contro l’Atalanta (1N, 4P), tuttavia questo successo è arrivato proprio nella sfida più recente (2-1 nella gara d’andata); i viola possono vincere entrambe le gare stagionali in Serie A contro i nerazzurri per la prima volta dal 2015/2016, con Paulo Sousa in panchina.

Fiorentina-Atalanta in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Su DAZN, il match tra Fiorentina e Atalanta verrà raccontato da Ricky Buscaglia, coadiuvato dal commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

L’Atalanta è la squadra che ha subito in percentuale meno gol di testa in questo campionato: solo il 7% delle reti concesse sono state incassate con questo fondamentale (due su 29).

La partita Fiorentina-Atalanta sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Qui la telecronaca è stata affidata alla coppia Maurizio Compagnoni-Lorenzo Minotti.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, M Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Gonzalez, Piatek, Sottil.

Allenatore Italiano. A disposizione in panchina: Rosati, Venuti, Terzic, Igor, Nastasic, Amrabat, Duncan, Castrovilli, Callejon, Saponara, Ikoné, Cabral. Indisponibili: Kokorin, Terracciano. Squalificati: nessuno.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pessina; Malinocskyi, Boga. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Sportiello, F Rossi, Scalvini, Maehle, G Pezzella, Koopmeiners, Pasalic, Mihaila. Indisponibili: Ilicic, Miranchuk, Zapata, Palomino, Muriel. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Doveri. Guardalinee: Costanzo-Passeri. Quarto Uomo: Meraviglia. Var: Banti. Avar: Liberti.

Fiorentina-Atalanta streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it) e con SkyGO, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand. A pagamento per tutti con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione anche delle partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare agli utenti che acquistano il Pass Sport.

La Fiorentina è la squadra contro cui Gian Piero Gasperini ha pareggiato più gare da allenatore in Serie A: 12 sulle 24 totali (5V, 7P).

