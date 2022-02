Vedere Empoli-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 18:00 sui canali digitali: si gioca per la 27a giornata del campionato di calcio di Serie A, l’ottava del girone di ritorno (11 al termine del campionato).

La Juventus di Massimiliano Allegri (quarta in classifica con 47 punti, frutto di 13 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte) vuole tornare alla vittoria, dopo due pareggi consecutivi, per rafforzare il quarto posto che significa zona Champions sulla diretta rivale, l’Atalanta, che è dietro a tre punti e che ha una partita da giocare in più.

Empoli-Juventus in TV



Empoli-Juventus in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Sarà Riccardo Mancini a raccontare Empoli-Juventus su DAZN. Il commentatore tecnico scelto per la partita sarà invece Marco Parolo.

La Juventus ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A contro l’Empoli, dopo che aveva vinto quattro delle precedenti otto (2N, 2P). L’ultimo successo interno per i toscani risale all’aprile 1999, 1-0 timbrato da Stefano Bianconi.

Empoli-Juventus Streaming Live, probabili formazioni



Con nove gol all’attivo, Andrea Pinamonti dell’Empoli ha già visto la sua migliore stagione di sempre in Serie A, con quattro degli ultimi suoi sei gol che sono arrivati dopo il 75° minuto.

L’Empoli potrebbe temere, che ha segnato il gol della vittoria nell’ultimo scontro diretto vinto dalla Juventus (1-0), e tutti e quattro i suoi gol stagionali con il club sono stati i primi delle rispettive partite.

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, S Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli. A disposizione in panchina: Furlan, Ismajli, Tonelli, Luperto, Fiamozzi, Cacace, Benassi, Stulac, Di Francesco, Vere, Cutrone, La Mantia. Indisponibili: Haas, Ekong e Marchizza. Squalificati: nessuno.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Luca Pellegrini; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, De Winter, Locatelli, Miretti, Akè, Soulè, Kean. Indisponibili: Chiesa, Bernardeschi, Chiellini, Rugani, Alex Sandro, Paulo Dybala, McKennie, Kaio Jorge. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Maresca. Guardalinee: Palermo e Perrotti. Quarto Uomo: Fourneau. Var: Valeri. Assistente Var: Muto.

Empoli-Juventus Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Empoli-Juventus streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Empoli-Juventus Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Empoli-Juventus, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.