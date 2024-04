L’8 aprile 2024 un’eclissi solare totale attraverserà il Nord America. L’evento sarà visibile solo da una striscia di territorio di 185 km di larghezza e 16.000 km di lunghezza. La durata della totalità varierà da pochi secondi a un massimo di 4 minuti e 27 secondi. Sarà visibile a circa 44 milioni di individui residenti lungo il percorso della totalità. Per osservare l’eclissi in sicurezza, è necessario utilizzare occhiali speciali con filtro solare o proiettori a foro stenopeico.

Ecco tutte le informazioni necessarie sulle eclissi solari e su come osservare in modo sicuro lo spettacolare evento celeste dell’8 aprile.

Che cos’è un’eclissi solare totale?

Un’eclissi solare totale avviene quando la Luna si posiziona direttamente tra la Terra e il sole. Dal nostro punto di vista, la Luna sembra bloccare completamente il Sole, proiettando la sua vasta ombra sul nostro pianeta. Anche se la Luna si interpone tra la Terra e il Sole ogni mese durante la fase di Luna nuova, occorrono specifiche condizioni affinché ciò porti a un’eclissi solare.

Dove osservare l’eclissi solare totale dell’8 aprile

L’eclissi totale sarà osservabile esclusivamente lungo il percorso della totalità, largo 185 chilometri e lungo 16.000 km. Il percorso inizia a Sinaloa, in Messico, attraversa 15 stati degli Stati Uniti, poi attraversa le province canadesi dell’Ontario, del Quebec, del Nuovo Brunswick, della Nuova Scozia, dell’Isola del Principe Edoardo e di Terranova prima di lasciare il continente.

Gli stati americani in cui sarà possibile osservare la totalità sono Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Kentucky, Tennessee, Illinois, Indiana, Ohio, Michigan, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire e Maine, sebbene Tennessee e Michigan saranno solo leggermente toccati dall’ombra della luna.

Solo in queste regioni sarà visibile la fase totale dell’eclissi; e anche in questi luoghi, sarà necessario trovarsi all’interno del percorso della totalità per osservare l’eclissi totale. Più ci si avvicina al centro del percorso della totalità e più ci si sposta verso sud-ovest, maggiore sarà la durata della totalità, con un massimo di 4 minuti e 27 secondi a Torreón, in Messico. Per ulteriori dettagli sulla durata e l’orario della totalità in varie città, si può consultare il sito web Great American Eclipse.

Eclissi solare: la guida in breve e completa all’osservazione

Dove ammirare la fase parziale:

L’eclissi parziale sarà visibile in tutti gli Stati Uniti contigui, con la percentuale di oscuramento che varia a seconda della posizione. Per esempio, si avrà un’eclissi parziale del 99% appena fuori dal percorso della totalità, mentre a nord-ovest del tracciato la percentuale scenderà al 15%.

Come osservare l’eclissi in sicurezza:

È fondamentale indossare occhiali protettivi certificati ISO per osservare qualsiasi fase dell’eclissi, sia all’interno che all’esterno del percorso della totalità.

Non guardare mai direttamente l’eclissi parziale senza occhiali protettivi, in quanto ciò potrebbe causare danni permanenti agli occhi.

Altri metodi sicuri per osservare l’eclissi parziale includono:

Visori da eclissi portatili

Telescopio solare o binocolo con filtro solare

Streaming live della NASA

Orario dell’eclissi:

L’eclissi inizierà a Mazatlán, Sinaloa, alle 9:51 ora locale (12:51 EDT) e terminerà nella provincia canadese di Terranova e Labrador alle 17:16 ora locale (15:46 EDT).

Fenomeni durante l’eclissi:

Calo della temperatura: da 2,8 a 5,6 gradi Celsius

Dissoluzione delle nuvole basse

Strisce d’ombra ondulate

Perle di Bailey : brillanti sfere di luce solare che filtrano dalle montagne lunari

: brillanti sfere di luce solare che filtrano dalle montagne lunari Oscurità improvvisa

Visibilità di stelle e pianeti

Tramonto a 360 gradi

Comportamento insolito degli animali

Alterazione dei colori

Visibilità della corona solare

In caso di nuvole:

Alcuni fenomeni potrebbero essere comunque visibili, a seconda del tipo e dell’estensione della copertura nuvolosa.

Frequenza delle eclissi solari totali:

Si verificano ogni 18 mesi in media

Raro che siano visibili da aree densamente popolate

Ancora più raro che attraversino il Nord America

Prossime eclissi solari in Nord America:

30 marzo 2033: totale in alcune parti dell’Alaska

22 agosto 2044: totale in alcune parti del Montana e del Nord Dakota

12 agosto 2045: totale in California settentrionale, Nevada, Utah, Colorado, Kansas, Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Alabama e Florida

Per informazioni più precise:

Consultare il sito web della NASA

Seguire i canali social della NASA

Se ti trovi in America in questi giorni, beh, preparati a vivere un evento astronomico imperdibile!