Vedere Cagliari-Milan Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 19 marzo 2022 alle 20:45 sui canali digitali: si gioca per la 30a giornata di Serie A. All’Unipol Domus il Cagliari di Walter Mazzarri ospita il Milan capolista per andare alla caccia di punti salvezza. Il Milan, che scenderà in campo dopo aver saputo i risultati di Napoli-Udinese (ore 15) e Inter-Fiorentina (ore 18) è sia la squadra di questa Serie A che ha trovato più conclusioni in seguito a un recupero alto (51) che quella che ha segnato più gol su azioni con almeno 10 passaggi (otto, come l’Inter). Il Cagliari non ha ancora trovato una rete in questo secondo modo.

Cagliari-Milan in TV



Cagliari-Milan in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Cagliari-Milan in televisione anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Cagliari-Milan Streaming Live, probabili formazioni

Il Milan ha rafforzato la sua corsa al titolo battendo 1-0 l’Empoli sabato scorso, e sfruttando i punti persi dai suoi eterni rivali dell’Inter.

Avendo avuto problemi recentemente per riuscire a battere le squadre nella metà inferiore della classifica, sarà stato sollevato da quel risultato che l’ha mantenuto in cima alla classifica, anche se non è stata comunque una prestazione brillante.

Cagliari (3-4-2-1): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Grassi, Dalbert; Marin, Keita; Joao Pedro. Allenatore Walter Mazzarri. A disposizione in panchina: Aresti, Radunovic, Ceppitelli, Zappa, Carboni, Lykogiannis, Rog, Ceter, Obert, Pavoletti, Pereiro.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Kalulu, Calabria, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Messias, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Touré, Bakayoko, Brahim Diaz, Tonali, Saelemaekers, Ibrahimovic, Rebic.

Arbitro: Di Bello. Guardalinee: Peretti e Del Giovane. Quarto Uomo: Marinelli. VAR: Fabbri. Assistente VAR: Meli.

Cagliari-Milan Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Cagliari-Milan live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

João Pedro ha segnato tre gol in 10 sfide contro il Milan nel massimo campionato, ma tutti tra il 2017 e il 2018; nessun gol, infatti, per l’attaccante del Cagliari nelle ultime cinque partite con i rossoneri – il brasiliano ha partecipato a 14 gol in questo campionato (10 reti, quattro assist), il 50% delle reti della propria squadra, percentuale record nella Serie A 2021/22.

Cagliari-Milan streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Dove vedere la partita Cagliari-Milan Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

