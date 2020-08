Oggi in Champions League si gioca un quarto di finale (a partita secca) assolutamente spettacolare: Bayern Monaco Barcellona. Scopriamo dove vederlo in diretta streaming.

Barcellona e Bayern Monaco hanno entrambi raggiunto i quarti di finale della UEFA Champions League per la 18esima volta (rispettivamente in 24 e 23 presenze), più di qualsiasi altra squadra. Il Barcellona è ai quarti di finale di UEFA Champions League per il 13° anno consecutivo: ogni stagione dal 2007/08, un record nella storia del torneo. Questo è il primo incontro di UEFA Champions League tra Barcellona e Bayern Monaco dal 2014/15, quando il Barcellona ha eliminato il Bayern in semifinale. Però, il Barcellona ha perso più partite di Champions League contro il Bayern di qualsiasi altro club, perdendo cinque delle otto partite contro di loro (due vinte, una pareggiata).

Le nostre probabili formazioni di Bayern Monaco Barcellona.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Muller, Perisic; Lewandoski. Allenatore Hans-Dieter Flick.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Rakitić, De Jong; Messi, Súarez, Griezmann. Allenatore Quique Setién.

Bayern Monaco Barcellona streaming gratis link al posto di Rojadirecta.

La partita Bayern Monaco Barcellona sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Sarà visibile in live streaming tramite la piattaforma Sky Go (https://skygo.sky.it/) riservata agli abbonati Sky con pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti con la piattaforma Now TV. Fischio d’inizio alle ore 21:00 italiane di oggi venerdì 14 agosto 2020.

La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno in streaming gratis online con Mediaset Play (https://www.mediasetplay.mediaset.it/). Gol e highlights saranno visibili subito dopo il termine delle gare su Sky.