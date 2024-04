A 101 giorni dall’inaugurazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, è stata accesa la fiamma sacra nella città di Olimpia, il luogo in cui si sono svolti i primi Giochi Olimpici nell’anno 776 aC.

In una cerimonia tradizionale, di fronte alle rovine millenarie del tempio di Hera, l’attrice che ha rappresentato l’Alta Sacerdotessa ha tenuto la torcia nell’antico calderone finché non ha preso fuoco. Una volta accesa la fiamma, la torcia è stata portata allo stadio, dove è stata eseguita la danza tradizionale propria dei Giochi Olimpici antichi.

Durante la giornata è stato confermato che la cerimonia, programmata per lunedì, è stata posticipata e trasmessa in diretta streaming martedì, a causa delle condizioni meteorologiche avverse che hanno impedito l’accensione con i raggi del sole come richiede la tradizione. La notizia è stata confermata da Nikos Aliagas, il conduttore francese, tramite il giornale Le Parisien.

Alla cerimonia, che ha visto la presenza di circa 600 ospiti, tra cui personalità di spicco come la sindaca di Parigi Anne Hidalgo, il presidente del Comitato Organizzatore di Parigi 2024 Tony Estanguet e la ministra dello Sport e dei Giochi Olimpici della città ospitante Amélie Oudéa-Castéra, è stato intonato l’inno olimpico eseguito dalla celebre cantante d’opera Joyce DiDonato. Subito dopo è stata eseguita la Marsigliese, seguita dall’alzabandiera francese, dall’inno greco e dalla bandiera del paese icona della storia olimpica.

Dopo l’accensione della fiamma, la prima persona a portare la torcia è stato il campione greco Stefanos Ntouskos, vincitore dell’oro nel canottaggio a Tokyo 2020, il quale ha ricevuto anche un ramo d’ulivo, simbolo di pace. Allo stesso tempo, una colomba ha preso il volo verso il cielo di Olimpia. Successivamente, è stata passata la torcia nelle mani di Laure Manaudou, la francese che ha trionfato nel nuoto ai Giochi Olimpici di Atene 2004.

Le parole più significative del discorso del presidente del CIO, Thomas Bach, sono state: “I Giochi Olimpici sono l’unico evento che unisce il mondo intero in una competizione pacifica”. Ha poi aggiunto che stanno facendo storia olimpica, riferendosi all’impegno del comitato organizzatore dei Giochi nel promuovere lo sport nel proprio paese.

Tony Estanguet, volto di Parigi 2024, ha sottolineato il valore simbolico della torcia nell’anticamera dell’apertura dei Giochi Olimpici, affermando che “la fiamma ha il potere di raggiungere il maggior numero di persone possibile, su tutto il territorio”.

D’ora in poi, la fiamma attraverserà la Grecia per 11 giorni prima di imbarcarsi sul veliero Belem, che la porterà attraverso il Mar Mediterraneo fino a Marsiglia. L’arrivo è previsto per l’8 maggio, giorno in cui inizierà il passaggio di consegne della torcia, con un percorso di 68 tappe che includerà la Polinesia Francese.

Il 26 luglio, data segnata nel calendario come giorno della cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici, la torcia attraverserà le strade di Saint-Denis, passerà per la Basilica di Saint-Denis, dove riposano numerosi re di Francia, e poi per il quartiere di Pleyel, intorno alla stazione ferroviaria centrale che serve tutta la parte orientale della capitale francese.