Viktor Schauberger: il misterioso inventore che creò gli UFO per i nazisti

Lo scienziato, pensatore, filosofo e inventore che ha ideato teorie tecnologiche rivoluzionarie e in seguito è stato impiegato dai nazisti per sviluppare UFO funzionali, che alla fine sono misteriosamente scomparsi. Questo è Viktor Schauberger.

Viktor Schauberger è nato in Austria nel 1885, è stato eccezionalmente colto rispetto ad altri colleghi. Nonostante fosse nato in una famiglia di silvicoltori in una vasta area di remoto deserto a Holzchalg, nell’Alta Austria, gli fu affidato il compito di sviluppare gli UFO nazisti.

Viktor Schauberger: l’inventore visionario

Gran parte della sua giovinezza è stata legata alla campagna e alla natura, durante i quali ha fatto molte osservazioni che hanno cambiato profondamente la sua vita e la sua filosofia. In particolare, era assolutamente affascinato dall’acqua, che vedeva come un organismo vivente. Infatti la chiamava “Sangue della Terra” e credeva che fosse l’origine di tutta la vita. Si concentrerebbe principalmente sui suoi comportamenti, come le sue forme a spirale, i vortici, i canali, le correnti e altro ancora.

Studiò ossessivamente i movimenti e gli effetti dell’acqua, sviluppando molte teorie e invenzioni. Così ha creato un sistema idrodinamico unico, in cui credeva che il vortice d’acqua in movimento verso l’interno potesse essere imbrigliato per alimentare la propulsione. Questi sarebbero stati gli inizi per il suo nuovo motore rivoluzionario che sarebbe basato su implosioni, invece di esplosioni.

È sempre stato un autodidatta. Viktor Schauberger non ha mai frequentato un’università, tuttavia è stato acclamato a livello internazionale per alcune idee, brevetti e invenzioni.

Criticò molte delle invenzioni disponibili dell’epoca, pensando che funzionassero contro natura e fossero distruttive. Ha abbracciato l’idea che l’umanità e la natura potrebbero vivere insieme attraverso l’uso di poteri alternativi. Essendo il suo motto “Kapieren und kopieren”, ovvero “Capire e copiare la natura”.

Creando energia pulita

L’inventore ha cercato di mettere in pratica le sue idee, arrivando a un’elaborata teoria secondo cui i vortici d’acqua potrebbero essere usati per costruire l’uno sull’altro e

produrre forze sempre crescenti. A loro volta, avrebbero prodotto una forza opposta alla gravità, che lui chiamava ““.

Ha usato teorie per creare incredibili invenzioni; una turbina ad implosione d’acqua che aspirava l’aria rotante per ottenere grandi forze. Ha anche creato una macchina che ha creato una forza di aspirazione paragonabile a un tifone per manipolare la temperatura di una stanza. Un generatore di corrente che generava energia da acqua e aria attraverso tubi a spirale e getti. Tutto questo ha funzionato grazie all’energia pulita e al lavoro della natura. Creando poco o nessun inquinamento.

Tuttavia, nell’anno 1934 sarebbe iniziata la parte strana della sua vita. Tempo in cui i nazisti si avvicinarono a lui.

Presumibilmente, nel 1938, Julius Streicher, un membro del partito nazista, gli ordinò di costruire una macchina volante. Ciò utilizzerebbe un motore a vortice in grado di essere utilizzato in un’imbarcazione a forma di disco per levitare, cambiare velocità in un istante ed eseguire manovre impossibili per i normali aerei.

In breve, Viktor Schauberger doveva costruire una nave futuristica con le sue teorie. Poiché era un ordine nazista, non poteva rifiutare.

L’UFO nazista

Nel 1940 creò il primo prototipo di un UFO terrestre, chiamandolo “Repulsine A“. Per fare ciò ha utilizzato l’attrito tra i vortici e l’aria circostante per forzare l’aria verso il basso, generando un effetto di sollevamento e propulsione generale. Fondamentalmente si è formata una specie di mini tornado che ha spostato la nave.

Il problema è che era instabile e la ventola del dispositivo non girava alla velocità necessaria. Incapace di creare un prototipo funzionante, fu imprigionato. Almeno fino al controllo di Heinrich Himmler.

Fu quindi costretto a lavorare su un nuovo tipo di mini sottomarino silenzioso. Oltre a continuare in una nuova versione di una nave antigravitazionale, chiamata Vril-7.

Non si sa fino a che punto siano andate le sue ricerche alla fine della guerra, ma si ritiene che tutte le prove siano state distrutte in modo che non cadessero nelle mani degli Alleati. Gli americani, sapendo quanto fosse stato importante per i tedeschi, lo arrestarono e lo portarono negli Stati Uniti. È stato interrogato pesantemente, ma non ha mai rivelato molte informazioni.

Tuttavia, i principi fondamentali utilizzati sono stati successivamente sviluppati per progetti come l’Avro Canada VZ-9-AV Avrocar. Un aereo VTOL sviluppato durante la Guerra Fredda.

Schauberger ha lavorato a una varietà di progetti di tecnologia civile a vortice. Generatori, dispositivi per il trattamento dell’acqua e la purificazione dell’aria. Ritornò in Austria il 25 settembre 1958 quasi al verde e morì 5 giorni dopo, insieme a tutti i suoi segreti.

Da quel giorno sono nate diverse cospirazioni su di lui e sulle sue indagini. Alcuni, assicurando che gli avvistamenti UFO durante la seconda guerra mondiale fossero opera sua. Sebbene rimanga sconosciuto a molti, Viktor Shcauberger era una delle menti più brillanti del pianeta ai suoi tempi. Sfortunatamente, ha vissuto nel momento sbagliato, dove il mondo è stato inghiottito dal caos della guerra.