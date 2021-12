Vedere Udinese-Milan Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 11 dicembre 2021 alle ore 20:45 sui canali digitali: 17a giornata di Serie A TIM, l’Udinese ospita i Rossoneri alla Dacia Arena. Il Milan capolista dopo aver perso l’Europa non ha intenzione di cedere il passo in campionato. La squadra di Pioli si è ripresa la vetta della classifica con la vittoria contro la Salernitana e la contemporanea sconfitta del Napoli contro l’Atalanta. L’Udinese dopo l’esonero di Luca Gotti ha bisogno di ritrovare serenità e punti per la salvezza.

Udinese-Milan Streaming Live, probabili formazioni

Senza Pereya, che resterà fuori per un bel po’, l’Udinese ha perso il suo faro di gioco. Toccherà a Beto e Deulofeu provare a trascinare i bianconeri. Per mantenere la vetta i rossoneri si affidano a Zlatan Ibrahimovic, considerando anche i tanti infortuni capitati ai rossoneri.

Udinese (3-4-2-1): Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck; Molina, Arslan, Walace, Udogie; Success, Deulofeu; Beto. Allenatore: Cioffi. A disposizione in panchina: Padelli, Carnelos, De Maio, Zeegelaar, Makengo, Jajalo, Samardzic, Soppy, Forestieri, Pussetto, Nestorovski. Squalificati: Samir.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Conti, Kalulu, Gabbia, Ballo-Tourè, Kessie, Bakayoko, Maldini, Messias, Castillejo. Indisponibili: Calabria, Castillejo, Giroud, Kjaer, Leao, Pellegri, Plizzari, Rebic. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Fourneau di Roma.

Udinese-Milan in TV



Guardalinee: Paganessi e Schirru. 4° Uomo: Di Martino. VAR: Banti. Assistente VAR: Valeriani.

Udinese-Milan in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Telecronaca di Ricky Buscaglia, commento tecnico di Dario Marcolin.

Sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite) e Sky Sport 4K (213 satellite). Si gioca dopo Venezia-Juventus Streaming delle ore 18.

Udinese-Milan Streaming Gratis



Udinese-Milan live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Nell’ultima stagione il Milan ha ottenuto una vittoria ad Udine per 2-1, grazie alle reti di Kessié e Ibrahimovic. Nella gara di ritorno, poi, i rossoneri hanno pareggiato soltanto al 97′ col gol sempre di Kessié dopo quello di Rodrigo Becao. Proprio il brasiliano ha firmato l’ultima vittoria dell’Udinese contro il Milan, proprio alla Dacia Arena, il 25 agosto del 2019.

Dove vedere la partita Udinese-Milan Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

