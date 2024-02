Un “tesoro” dell’età del bronzo scoperto in Spagna più di 60 anni fa contiene ferro meteorico, secondo una nuova analisi. Il Tesoro di Villena, composto da 59 oggetti preziosi in oro, argento, ambra e ferro, è stato trovato in una cava di ghiaia nella provincia di Alicante. Il ferro utilizzato in due degli oggetti è proveniente da un meteorite caduto sulla Terra 1 milione di anni fa. Gli studiosi ritengono che il tesoro fosse un bene comunitario anziché appartenere a una singola persona.

In base alla ricerca condotta, pubblicata su Trabajos de Prehistoria, utilizzando la tecnica della spettrometria di massa, che misura il rapporto massa/carica delle molecole, sono state rilevate tracce di una lega ferro-nichel simili a quelle trovate nel ferro meteoritico.

Poiché la composizione dei manufatti è molto simile: “entrambi gli oggetti potrebbero essere provenienti dallo stesso meteorite”.

L’esperto ha inoltre aggiunto che la tecnologia utilizzata per il ferro è completamente diversa dalla metallurgia del rame e dei metalli preziosi come l’oro e l’argento. Pertanto, le persone che hanno iniziato a lavorare con il ferro meteoritico e successivamente con il ferro terrestre devono aver sviluppato nuove tecnologie.

Gli esperti hanno anche affermato che è “interessante” osservare come le culture abbiano innovato con le nuove tecnologie, sottolineando che la sperimentazione e la curiosità facevano parte di queste società antiche.

Sebbene i ricercatori non siano certi di chi abbia prodotto gli oggetti e da dove provengano, lo studio ha rivelato che si tratta sia dei primi che dei più antichi oggetti di ferro meteoritico trovati nella penisola iberica.

Gli oggetti trovati, tra cui una punta di freccia e alcuni oggetti polacchi, che includono ferro meteorico del primo millennio aC, forniscono nuove informazioni sulle pratiche metallurgiche dell’età del bronzo. L’origine dei manufatti del tesoro è ancora incerta, ma potrebbero provenire dal Mediterraneo orientale, dove sono noti altri oggetti contemporanei come per esempio, il pugnale e altri oggetti provenienti dalla tomba di Tutankhamon. Questi manufatti sono esposti al Museo Archeologico di Villena, in Spagna.