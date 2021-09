Vedere Sampdoria Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 12 settembre 2021 alle ore 12:30 italiane sui canali digitali: si gioca per la terza giornata del campionato di calcio di Serie A 2021-22. Fra le due squadre sono 64 i precedenti nel massimo campionato disputati in casa dei liguri, con un bilancio che sorride all’Inter di 30 vittorie, 21 pareggi e 13 affermazioni blucerchiate. La Sampdoria, tuttavia, ha vinto il confronto più recente, imponendosi 2-1 fra le mura amiche nella scorsa stagione il 6 gennaio 2021 con le reti di Candreva e Keita e il sigillo finale di De Vrij per i nerazzurri.

Sampdoria Inter Streaming Live, probabili formazioni



Sampdoria (4-4-2): Audero; Depaoli, Yoshida, O Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Quagliarella, Caputo. Allenatore D’Aversa. A disposizione in panchina: Falcone, Ravaglia, Bereszynski, Dragusin, A Ferrari, Chabot, Trimboli, Askildsen, Verre, Ciervo, Ihattaren. Indisponibili: Ekdal, Gabbiadini, Murru, Torregrossa. Squalificati: nessuno.

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko. Allenatore Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Dumfries, Dimarco, Vidal, Gagliardini, Correa, L Martinez, Satriano.

Indisponibili: Eriksen, Brazao. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Daniele Orsato di Schio. Guardalinee: Peretti e Pagliardini. Quarto uomo: Baroni. Var: Nasca. Avar: Giallatini.

Sampdoria Inter in TV



Sampdoria Inter in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La partita sarà trasmessa anche da Sky attraverso i canali di Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite, numero 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Sampdoria Inter Streaming Gratis



Sampdoria Inter live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), SkyGo e Now, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Dove vedere la partita Sampdoria Inter Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Sampdoria Inter, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.