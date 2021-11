Vedere Salernitana-Napoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 31 ottobre 2021 sui canali digitali: 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2021-22. Il Napoli vola alto ed arriva all’appuntamento con il Derby Campano contro la Salernitana mentre sta facendo la storia, cercando di vincere dieci delle prime 11 partite di Serie A per la seconda volta nella sua storia (1 pareggio). È favorito per riuscire in quest’impresa che non è certo una sorpresa viste sia le prestazioni che il record contro le avversarie neopromosse, avendo vinto 27 delle sue precedenti 30 partite di Serie A contro tali avversarie (3 sconfitte).

I granata sono penultimi in classifica con 7 punti a pari merito con il Genoa, con un cammino di 2 vittorie, un pareggio e 7 sconfitte, mentre gli azzurri sono imbattuti e guidano la graduatoria appaiati al comando con il Milan a quota 28, con 9 vittorie e un pareggio.

Salernitana-Napoli Streaming Live, probabili formazioni



Ancora lunga la lista degli infortunati ma Frederic Veseli è guarito dal Covid. In difesa dovrebbe tornare Gagliolo, in attacco ballottaggio Djuric-Simy col secondo favorito. Osimhen salta la Salernitana: risentimento muscolare al gastrocnemio destro (polpaccio). Spalletti quindi schiererà Mertens ed è pronto a rilanciare Politano e Zielinski nell’11 titolare. Fabian Ruiz favorito ma Demme pronto a farlo rifiatare. In porta Meret insidia Ospina.

Salernitana (4-3-1-2): Belec; Ranieri, Gyomber, Strandberg, Zortea; Schiavone, Di Tacchio, Obi; Ribery; Bonazzoli, Djuric. Allenatore Colantuono.

A disposizione in panchina: Fiorillo, Russo, Delli Carri, Aya, Gagliolo, Jaroszynski, Veseli, Kechrida, Kastanos, Simi, Vergani, Gondo.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Mertens, Lorenzo Insigne. Allenatore Spalletti.

A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Ghoulam, Zanoli, Juan Jesus, Demme, Elmas, Lobotka, Lozano, Petagna.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Guardalinee: Tegoni e Vecchi. Quarto Uomo: Pezzuto. VAR: Banti. AVAR: Alassio.

Salernitana-Napoli in TV



Salernitana-Napoli in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Salernitana-Napoli su DAZN sarà curata da Stefano Borghi, che sarà affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

Salernitana-Napoli Streaming Gratis



Salernitana-Napoli live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Salernitana-Napoli Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

