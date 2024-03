In un contesto digitale caratterizzato dalla rapida diffusione di contenuti sui social media e piattaforme online, la tradizionale nozione di confini nazionali è scomparsa. In questo contesto, l’importanza di proteggere i diritti d’autore è diventata più critica che mai. Man mano che immagini, testi e altri tipi di contenuti vengono condivisi, inoltrati e copiati senza autorizzazione per vari scopi, dal illustrare libri a stampare magliette, sorge la necessità di stabilire una prova concreta di autorialità e proprietà.

Inoltre, la proliferazione di Intelligenze Artificiali generative pone nuove domande etiche e legali. Cosa succede se un’IA viene utilizzata per modificare o generare un’immagine? Chi ha i diritti in quel caso? E, in un’intrigante svolta, il tuo lavoro sta venendo sfruttato per insegnare a queste IA?

Dal 2007, Safe Creative è stato un pioniere in questo campo come il più grande registro privato, fornendo agli autori gli strumenti necessari per generare prove di autenticità. Basandosi su dichiarazioni volontarie, Safe Creative consente agli autori di dimostrare di essere i veri titolari dei diritti sulle opere in momenti specifici del tempo. Questo approccio ha due obiettivi fondamentali: informare il pubblico sull’autorialità delle opere e fornire prove precoci per possibili dispute future.

È importante sottolineare che i diritti d’autore esistono dal momento della creazione dell’opera. Tuttavia, poter dimostrare questi diritti con un certificato esaminabile in qualsiasi paese del mondo e con validità permanente è diventato uno strumento inestimabile per gli autori. Safe Creative non solo offre questa capacità di dimostrazione, ma consente anche agli autori di certificare l’intero processo creativo. Ciò include la possibilità di dichiarare se è stata utilizzata un’intelligenza artificiale nella creazione dell’opera, informazione cruciale per future discussioni e decisioni legali, simile a quanto accaduto in passato con la fotografia.

Oltre a queste funzionalità, Safe Creative ha ampliato il suo servizio per includere un certificato di processo creativo e una dichiarazione responsabile di creatività. Questi aggiornamenti fanno parte di un insieme di strumenti sempre più robusto. Tra di essi c’è “Creators“, una piattaforma che non solo espone opere artistiche digitali, ma stabilisce anche licenze chiare e specifiche per l’uso di queste opere. Questa caratteristica fornisce sicurezza sia ai venditori che agli acquirenti, garantendo transazioni sicure e equilibrate nel mondo digitale.

Safe Creative si distingue per il suo approccio integrato. Accompagna i creatori dalla concezione dell’idea fino alla pubblicazione e alla vendita dell’opera finale. Tutto questo processo può essere svolto in modo immediato ed economico dalla comodità di casa, utilizzando un computer o un telefono cellulare. Senza complicati documenti e compatibile con altri sistemi e registri nazionali, Safe Creative offre una soluzione internazionale per le sfide moderne della protezione dei diritti d’autore.

Il registro tecnologico internazionale di Safe Creative non solo aggiunge un livello di credibilità alle opere creative, ma diventa anche uno strumento potente per qualsiasi creatore prima di presentare la propria opera al mondo. In un ambiente digitale senza confini chiari, Safe Creative si erge come un baluardo essenziale per proteggere la creatività in costante evoluzione degli artisti del XXI secolo.

Maggiori informazioni su www.safecreative.org.