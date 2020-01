Roma Torino streaming e diretta tv. Si gioca oggi domenica 5 gennaio 2020 alle ore 20:45 Roma Torino per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie A 2019-20209. Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere in tv e in diretta streaming Roma Torino.

Dove vedere Roma Torino streaming e diretta tv.

Roma Torino in diretta tv su DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La partita non viene trasmessa in chiaro. Partite e post partite visibili anche su Sky Go tra i servizi di streaming gratuito per gli abbonati per la visione su pc, smartphone e tablet.

Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Roma Torino.

Kluivert, Pastore, Santon e Cristante hanno lavorato a parte e non saranno ancora a disposizione. Ballottaggio Florenzi-Spinazzola sulla destra, con il duello Perotti-Mkhitaryan nel trio dietro Dzeko. Un adduttore mette ko Fazio. Scelte quasi obbligate per Mazzarri tra squalifiche e infortunati. Belotti centravanti con Verdi e Berenguer alle sue spalle. De Silvestri in vantaggio su Laxalt.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Zaniolo; Dzeko. Allenatore Fonseca. Indisponibili: Mirante, Zappacosta, Cristante, Pastore, Santon. Squalificati: nessuno.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Lukic, Berenguer, Aina; Verdi, Belotti. Allenatore Mazzarri. Indisponibili: Falque, Lyanco, Edera, Parigini, Baselli. Squalificati: Bremer, Ansaldi.