Udinese Inter streaming e diretta tv. Si gioca oggi domenica 2 febbraio 2020 alle ore 20:45 italiane il match Udinese Inter valido per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere Udinese Inter in tv e in diretta streaming.

L’attaccante dell’Udinese Kevin Lasagna, che ha segnato il suo primo gol nel massimo campionato contro l’Inter (nel gennaio 2016 con il Carpi), ha messo a referto due marcature nelle ultime quattro occasioni in cui ha affrontato squadre nelle prime due posizioni in classifica a inizio giornata di Serie A.

L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku è il primo giocatore a segnare 10 reti nelle prime 10 trasferte in assoluto giocate in Serie A dai tempi di Andriy Shevchenko: nell’era dei tre punti a vittoria nessuno è riuscito a vantare più di 10 marcature nelle prime 11.

Dove vedere Udinese Inter streaming e diretta tv al posto di Rojadirecta.

Udinese Inter in diretta tv con Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Gli abbonati potranno avere la possibilità di vedere Udinese Inter live streaming gratis con Sky Go su tutti i dispositivi dove il servizio è disponibile, dagli smart tv ai cellulari.

Pre partita, post partita e highlights visibili su SkyGo tra i servizi di streaming gratuito per gli abbonati per la visione su pc, smartphone e tablet. Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Udinese Inter.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka. Allenatore Gotti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Samir.

Inter (3-4-1-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Vecino, Young; Eriksen; Esposito, Lukaku. Allenatore Conte. Squalificati: Lautaro Martinez, Berni. Indisponibili: Handanovic, Borja Valero, Brozovic, Gagliardini, Sensi, Asamoah.