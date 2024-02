SPAZIO UFO OVNI – Una piramide in Antartide, che svetta nello spesso strato di ghiaccio del continente più disabitato e inospitale del pianeta, ripropone periodicamente interrogativi sulla sua origine e sul perché la sua struttura sia simile a quella delle Grandi Piramidi di Giza in Egitto. La simmetria e gli angoli distintivi della struttura alimentano le teorie delle civiltà extraterrestri e antiche, mentre le immagini satellitari hanno ulteriormente alimentato il dibattito.

Nella vastità ghiacciata dell’Antartide emerge questa struttura enigmatica che in realtà è una montagna con un nunatak piramidale che ha catturato l’immaginazione di molti. Sebbene la comunità scientifica sostenga che questa formazione sia semplicemente il risultato di processi geologici naturali, alcuni appassionati del paranormale teorizzano che potrebbe trattarsi di una presunta piramide in Antartide.

Davanti alle versioni che presuppongono l’esistenza di una base segreta per UFO costruita dai nazisti durante la seconda guerra mondiale, gli scienziati offrono altre spiegazioni.

La montagna si trova alle coordinate 79°58′39.25″S 81°57′32.21″W (guarda su google maps) e si trova nella parte meridionale della catena montuosa Ellsworth in Antartide. Eric Rignot, professore di Scienze del sistema Terra presso l’Università della California, ha spiegato a Livescience che l’immagine di Google Earth diventata popolare è proprio una montagna che assomiglia a una piramide.

Anche il dottor Mitch Darcy, geologo del Centro tedesco di ricerca per le geoscienze di Potsdam, ha spiegato che “la piramide dell’Antartide” fa parte di una catena montuosa lunga più di 400 km, quindi non sorprende la presenza di picchi rocciosi. fuori sul ghiaccio. Ha anche detto che è una coincidenza che questo particolare picco abbia quella forma.

“Non è una forma complicata, quindi non è nemmeno una coincidenza speciale. Per definizione, è un nunatak, che è semplicemente un picco roccioso che sporge su un ghiacciaio o una calotta glaciale. Questo ha la forma di una piramide, ma ciò non lo rende una costruzione umana“, ha detto a IFLScience.