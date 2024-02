Non ci sono state chiamate di emergenza, la sua bandiera non è identificata con nessun paese e non c’era alcun equipaggio a bordo: queste sono le condizioni della misteriosa nave petrolieria che si è arenata al largo delle acque di Trinidad e Tobago e che ha causato una fuoriuscita di petrolio in oltre 15 chilometri di costa. Si conosce solo il suo nome: il Gulfstream.

Nave petroliera misteriosa si arena a Trinidad e Tobago causando fuoriuscita di petrolio

Inizialmente si pensava che il carico della nave fosse solo sabbia e legno, ma la vasta fuoriuscita ha rivelato un’altra realtà: trasportava petrolio, anche se al momento non è stato possibile determinarne l’origine. Tuttavia, ciò ha causato una situazione di allarme a Trinidad e Tobago, che ha portato il governo a sospendere persino le attività turistiche e tradizionali come il carnevale.

Il segretario capo della Camera dell’Assemblea di Tobago (THA), Farley Augustine, ha detto ai giornalisti che almeno 15 chilometri di costa sono stati colpiti e 1000 volontari stanno aiutando nella pulizia della fuoriuscita che sta per essere dichiarata emergenza nazionale.

L’equipaggio del Gulfstream, il grande mistero

La misteriosa nave “Gulfstream”, con bandiera non identificata e il cui equipaggio non ha fatto chiamate di emergenza né è stato trovato, è stata avvistata mercoledì 7. L’Agenzia di Gestione delle Emergenze dell’isola ha indicato che non c’erano segni di vita sulla “Gulfstream”, la cui carico inizialmente si pensava fosse composto da sabbia e legno. Le correnti stavano trascinando la nave, che si è capovolta al largo delle coste del Parco Ecoindustriale Cove, nel sud di Tobago, verso la riva.

Al momento, “tutti gli sforzi della Guardia Costiera sono concentrati nel contenere la fuoriuscita di petrolio (…) ci vorrà del tempo prima che analizziamo l’origine, da dove proveniva e dove stava andando la nave”, ha affermato una fonte governativa.

I danni

Il ministro del Governo, Stuart Young, e Rohan Sinanan, dell’isola principale di Trinidad, hanno viaggiato venerdì a Tobago per verificare la situazione. L’agenzia di gestione ambientale ha identificato danni alla barriera corallina e alle spiagge della costa atlantica, proprio prima delle festività del carnevale, cruciali per questa isola gemella di Trinidad, che vive del turismo.

Il tradizionale carnevale per bambini è stato cancellato a Scarborough, la capitale di Tobago, poiché macchie di petrolio hanno raggiunto la costa.

Molti resort e hotel di Tobago, come il Magdalena Grand di proprietà statale, sono stati colpiti. È previsto che una nave da crociera con 3000 passeggeri attracchi a Scarborough domenica.