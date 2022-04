Vedere Napoli-Fiorentina Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 10 aprile 2022 alle ore 15:00 italiane sui canali digitali: si gioca per la 32a giornata di Serie A. Il talismanico Lorenzo Insigne ha fatto gol ed assist in due delle ultime quattro vittorie del Napoli in SA, oltre ad aver segnato tre gol nell’arco degli ultimi tre scontri diretti — nonostante non sia riuscito a trasformare due rigori! Per quanto riguarda la squadra ospite, Nicolás González ha segnato il gol di apertura in due delle sue ultime tre partite tra club e Nazionale.

Napoli-Fiorentina in TV



Napoli-Fiorentina in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Nella partita d’andata, disputata lo scorso 3 ottobre, Fiorentina-Napoli è finita 1-2 con goal di Martinez Quarta, Lozano e Rrahmani.

Napoli-Fiorentina Streaming Live, probabili formazioni

Nelle ultime cinque partite di Serie A a Napoli tra gli Azzurri e la Fiorentina non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: un successo viola, un pareggio e tre vittorie dei campani

in questo parziale, tra cui l’ultima in ordine di tempo (6-0 del 17 gennaio 2021, la sconfita più pesante della Viola nel massimo torneo dal 2005/06 ad oggi).

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Lorenzo Insigne; Allenatore Spalletti. Squalificati: Anguissa. Indisponibili: Di Lorenzo, Ounas, Petagna, Malcuit.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Sottil. Allenatore Italiano. Squalificati: Torreira. Indisponibili: Bonaventura, Odriozola.

Napoli-Fiorentina Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Napoli-Fiorentina live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Napoli-Fiorentina Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Napoli-Fiorentina, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.