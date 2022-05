Vedere Milan-Fiorentina Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 1° maggio 2022 alle 15:00 (dopo Juventus-Venezia delle 12:30) sui canali digitali: si gioca per la 35a giornata di Serie A. Rafael Leão ha segnato cinque degli ultimi sette gol casalinghi del Milan in campionato, quattro dei quali nel corso dei primi tempi. Nel frattempo, Riccardo Saponara ha segnato l’unico gol della Fiorentina negli ultimi 330 minuti di gioco, ed ha anche segnato nello scontro diretto inverso (4-3). Riccardo Saponara, in gol nell’ultima trasferta contro la Salernitana, ha segnato quattro reti contro il Milan in Serie A, sua ex squadra, tra cui una nel match d’andata al Franchi: quella rossonera è l’unica squadra contro cui il centrocampista della Fiorentina vanta più di due gol nel massimo campionato.

Milan-Fiorentina Streaming Live, probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessié, Leao;

Giroud. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Florenzi, Kjaer.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikoné, Cabral, Gonzalez. Allenatore Italiano. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Castrovilli.

Milan-Fiorentina in TV

Milan-Fiorentina in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Dopo aver sottoscritto l’abbonamento, i clienti dovranno scaricare l’app su una smart tv compatibile oppure attraverso un TIMVISION BOX, una console da gioco come PlayStation e Xbox, o dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Milan-Fiorentina Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Milan-Fiorentina live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Milan-Fiorentina Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Milan-Fiorentina streaming, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.