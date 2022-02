Vedere Juventus-Sassuolo Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 21:00 sui canali digitali: si gioca per l’ultimo quarto di finale della Coppa Italia 2021-2022. Gara secca all’Allianz Stadium di Torino: chi vince affronterà la vincente di Atalanta-Fiorentina che si gioca alle 18 sempre di oggi. Dopo il suo esordio in bianconero con gol, Vlahovic farà ancora coppia con Morata in attacco.

Juventus-Sassuolo in TV



Juventus-Sassuolo in diretta tv in esclusiva da Mediaset, su Canale 5. Telecronista Mediaset per Juventus-Sassuolo sarà Riccardo Trevisani, commento tecnico di Roberto Cravero.

Juventus-Sassuolo Streaming Live, probabili formazioni



Juventus euforica dopo la vittoria contro il Verona in campionato, Allegri: “L’euforia è tornata alle stelle dopo il Verona, l’entusiasmo va bene ma troppo no. Noi dobbiamo lavorare: l’obiettivo è raggiungere uno dei primi quattro posti in campionato, oltre ad andare avanti il più possibile nelle coppe. Se si vuole sognare va bene, ma a me non piace tanto. In questo momento le tre squadre davanti sono lontane, visto che l’Inter è potenzialmente a 11 punti. Noi siamo indietro, il nostro campionato è giocarcela con l’Atalanta da qui fino alla fine della stagione”.

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Luca Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata.

Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Danilo, De Ligt, Alex Sandro, Arthur, Zakaria, Soulé, Aké, Kaio Jorge, Dybala. Indisponibili: Chiesa, Bernardeschi, Chiellini. Squalificati: Kean. Diffidati: Alex Sandro.

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Ayhan, G Ferrari, Kyriakopoulos; Harroui, Magnanelli; D Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. Allenatore Dionisi. A disposizione in panchina: Satalino, Consigli, Ceide, Chiriches, Toljan, Tressoldi, M Lopez, Frattesi, Henrique, Oddei, Ciervo, Defrel. Indisponibili: Romagna, Obiang, Rogerio, Djuricic. Squalificati: nessuno. Diffidati: G Ferrari.

Arbitro: Marinelli di Tivoli. Assistenti: Paganessi e Rocca. IV uomo: Miele. Var: Nasca. Assistente Var: Lo Cicero.

Juventus-Sassuolo Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Juventus-Sassuolo streaming gratis collegandosi al sito Mediaset Infinity da computer fisso o scaricando la relativa applicazione pensata per smartphone o tablet. In alternativa ci si potrà collegare anche al portale Spormediaset.it.. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Come possibili alternative per vedere Juventus-Sassuolo, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.