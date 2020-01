Juventus Parma streaming e diretta tv. La Juventus capolista di Maurizio Sarri ospita in casa il Parma di Roberto D’Aversa nel posticipo domenicale serale della 20a giornata di Serie A: si gioca alle ore 20:45 di oggi domenica 19 gennaio 2020.

In tutte le nove occasioni in cui la Juventus ha vinto almeno 15 delle prime 19 partite di campionato, ha poi vinto lo Scudetto, inclusa nel conteggio la stagione 2005/06. La Juventus è imbattuta da 30 partite casalinghe in Serie A (25V, 5N): escludendo questa striscia, la serie aperta più lunga nel massimo campionato è di 10 gare interne senza sconfitte della Lazio. Insomma, è veramente tutto pronto per vedere Juventus Parma Streaming.

Diretta Juventus Parma Streaming: ultime notizie formazioni.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri. Indisponibili: Chiellini, Khedira, De Sciglio, Demiral. Squalificati: Bentancur.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Kurtic. Allenatore D’Aversa. Indisponibili: Karamoh, Gervinho, Grassi. Squalificati: nessuno.

Come vedere Juventus Parma in streaming e in diretta tv.

Juventus Parma in diretta tv non sarà trasmessa in chiaro e Rojadirecta è illegale. Potete guardarla legalmente su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita sarà disponibile in live streaming su Sky Go con laptop, pc, smartphone e tablet.

Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. Disponibile anche la radiocronaca live con la Rai.