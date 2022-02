Vedere Inter-Roma Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 21:00 sui canali digitali: si gioca per i quarti di finale della Coppa Italia 2021-2022. Al Giuseppe Meazza di Milano ritorna da ex José Mourinho che con la sua Roma sfiderà l’Inter di Simone Inzaghi per un posto in semifinale dove la vincente affronterà chi avrà la meglio tra Milan e Lazio. Le due squadre non si affrontano nella competizione dal 2012/13, quando i giallorossi vinsero entrambe le sfide in semifinale.

Inter-Roma in TV



Inter-Roma in diretta tv in esclusiva da Mediaset, su Canale 5. Telecronista Mediaset per Inter-Roma sarà Riccardo Trevisani, con commento tecnico di Roberto Cravero.

Inter-Roma Streaming Live, probabili formazioni



L’ultimo incrocio diretto al Meazza è stato vinto dalla Roma, ma il bilancio è severo per i giallorossi: solo due successi a fronte di otto sconfitte, l’ultima nel gennaio 2009 (sempre ai quarti di finale) per 2-1 grazie alle reti di Adriano e Ibrahimovic, con in mezzo il momentaneo pareggio di Rodrigo Taddei. Nove anni dopo l’ultima volta, la sfida torna in Coppa Italia. E con il ritorno di Mourinho a San Siro, sarà ancora più speciale.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Ranocchia, De Vrij, Kolarov, Dimarco, Dumfries, Gagliardini, Vecino, Vidal, Dzeko.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, S. Oliveira, Vina; Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham. Allenatore José Mourinho. A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Kumbulla, Maitland-Niles, Bove, Cristante, Pellegrini, Zalewski, El Shaarawy, Carles Perez, Felix, Shomurodov.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Guardalinee: Galetto e Vecchi. 4° Uomo: Gariglio. VAR: Pairetto. Assistente VAR: Preti.

Inter-Roma Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Inter-Roma streaming gratis collegandosi al sito Mediaset Infinity da computer fisso o scaricando la relativa applicazione pensata per smartphone o tablet. In alternativa ci si potrà collegare anche al portale Spormediaset.it.. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

