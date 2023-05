L’azienda Epic Cleantec ha collaborato con Devil’s Canyon Brewing Company per creare una birra artigianale sostenibile chiamata Epic OneWater Brew. Questa birra è composta principalmente da acque grigie purificate, provenienti da fonti come docce e lavanderie, raccolte da un complesso di appartamenti a San Francisco utilizzando i sistemi di riciclaggio di Epic Cleantec. La birra è descritta come una Kolsch.

Il potenziale inespresso della riutilizzazione dell’acqua

Aaron Tartakovsky, cofondatore e CEO di Epic Cleantec, ha dichiarato che l’obiettivo dell’azienda era quello di dimostrare il potenziale inespresso della riutilizzazione dell’ acqua. La società ha portato 7.500 litri di acqua altamente filtrata e purificata a Devil’s Canyon per produrre 7.500 lattine di birra. Tartakovsky ha sottolineato che non c’è spreco nell’acqua di scarico. L’azienda ha voluto dimostrare come l’acqua potrebbe essere riutilizzata in modo sostenibile per scopi produttivi.

Scopo dimostrativo

Il prodotto è stato creato solo a scopo dimostrativo per riflettere le possibilità di espansione del riciclaggio nel Paese, mentre le normative vigenti sulla vendita di acqua potabile riciclata sono rigide. Tuttavia, la birra viene distribuita in campioni in occasione di eventi speciali come la Conferenza delle Nazioni Unite sull’acqua, tenutasi a New York a metà marzo.

Per coloro che hanno a cuore la sicurezza del bere acqua riciclata, Tartakovsky spiega che la sua birra da doccia potrebbe effettivamente essere persino più sicura della birra normale, grazie al suo rigoroso processo di test. “Molte volte in un birrificio, apri il rubinetto e qualunque sia l’acqua che ottieni, è quello che fai”, ha spiegato. “Nel nostro caso, abbiamo così tanto controllo sul processo di trattamento che siamo stati in grado di modificare alcuni passaggi per dare ai produttori di birra una tela bianca”, ha affermato.

Per garantire la sicurezza della bevanda, gli esperti trattano l’acqua attraverso una membrana ultrafine, quindi viene disinfettata con cloro e luce ultravioletta.