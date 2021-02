Alimentare: Gli italiani durante l'emergenza Covid puntano sulla longevità

Il protocollo alimentare programmato in 5 giorni consecutivi ideato per attuare un digiuno simulato è al terzo posto secondo la classifica realizzata da Farmakom che ha analizzato i 10 prodotti più acquistati online sull’e-commerce di Zfarmacia.

E’ ProLon (prolon.it), il protocollo alimentare programmato in 5 giorni consecutivi ideato per attuare un digiuno simulato, il terzo prodotto più acquistato on line a gennaio 2021 secondo lo studio realizzato da Farmakom, piattaforma che consente a farmacie e parafarmacie di aprire un canale e-commerce e di vendere online, che ha analizzato i dieci prodotti più acquistati online sull’e-commerce di Zfarmacia, sito di ecommerce per prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.

Secondo l’analisi di Farmakom sulle vendite on line di Zfarmacia, al primo posto tra i prodotti più acquistati online nel mese di Gennaio 2021 vi è l’Armolipid Plus, prodotto per combattere il colesterolo, seguito dalle mascherine FFP2 e da ProLon.

“Abbiamo appreso con piacere i risultati di questa analisi”, dichiara Gianpaolo Nappi, ceo di Longevity Group, società distributrice di Prolon in Italia.

“Quello che abbiamo constatato anche noi dal primo lockdown di marzo ad oggi è che gli italiani, proprio in un momento in cui la salute e la qualità della vita sono al centro del dibattito, puntano sul benessere e cercano alimentazione e stile di vita sani. Da marzo del 2020 ad oggi le vendite sia online che nelle farmacie e parafarmacie sono triplicate”.

ProLon è sviluppato per mettere in pratica la Dieta Mima Digiuno, il programma ipocalorico che ha lo scopo di incentivare la conduzione di un regime alimentare più sano e grazie al quale può essere ridimensionato il fattore di rischio correlato a patologie cardio metaboliche e cronico degenerative.

La Dieta Mima Digiuno attenua il peso e il pericolo del digiuno, fornendo un programma dietetico che non richiede cambiamenti di stile di vita continui, come la dieta a lungo termine.

La Dieta Mima Digiuno

La Dieta Mima Digiuno è un programma alimentare di 5 gg, caratterizzato da un preciso bilanciamento tra macro-nutrienti (proteine, grassi, carboidrati, fibre) e micro-nutrienti (vitamine e minerali). Questo mix di ingredienti permette di “ingannare” l’organismo simulando un digiuno a sola acqua pur nutrendosi.

L’organismo, simulando una restrizione calorica importante, innesca dei processi alternativi di utilizzo di substrati energetici.

L’organismo dà così inizio ad un processo di rinnovamento cellulare, grazie al quale elimina ciò che non è più necessario, e lo sostituisce con cellule nuove e sane.

Per la sua composizione dettagliata a basso contenuto di zuccheri semplici, ipoproteica e ipocalorica, la DMD apporta macro e micro nutrienti per minimizzare gli effetti avversi del digiuno totale.

La Scoperta della DMD™

Il Professore Valter Longo, dopo aver scoperto due delle tre vie metaboliche che causano l’invecchiamento cellulare, ha intrapreso un viaggio insieme al suo gruppo di ricerca al fine di individuare un intervento di grande impatto che riducesse o invertisse l’invecchiamento biologico.

Gli studi condotti, sponsorizzati dal National Institute of Health, dal National Cancer Institute e dal National Institute on Aging hanno portato all’ideazione del protocollo dietetico vegetale Dieta Mima Digiuno, di facile utilizzo e di comprovata efficacia.

Questo Programma alimentare ha lo scopo di mantenere il corpo in uno stato di Digiuno pur mangiando.