Vedere Vitesse-Roma Streaming Gratis On-line è possibile oggi giovedì 10 marzo 2022 alle 18:45 sui canali digitali: la Roma di Mourinho visita il Vitesse di Letsch per l’andata degli ottavi di finale di Conference League 2021-22.

La Roma, vincitrice della fase a gironi, rimane tra le maggiori favorite per la vittoria della prima edizione della UECL, ed inoltre, oggi il suo pluridecorato allenatore José Mourinho farà il suo ritorno a bordo campo dopo una squalifica nelle competizioni nazionali a causa di motivi disciplinari. La sua esperienza può solo aiutare la Roma a migliorare il suo già positivo record nelle tre trasferte ufficiali nei Paesi Bassi in questo secolo (2 vittorie, 1 sconfitta), tutte terminate curiosamente per 2-1.

Vitesse-Roma in TV



Vitesse-Roma in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Vitesse-Roma in televisione anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Vitesse-Roma Streaming Live, probabili formazioni

Nella partita di ritorno dei play-off ad eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League (UECL), il Vitesse Arnhem ha sùbito segnato una doppietta nei primi 20 minuti, per vincere con un risultato complessivo di 3-2 contro il Rapid Vienna.

Tuttavia, oggi l’aspetta sicuramente una prova più ostica, dato che il Vitesse ha vinto solo una delle ultime sei partite europee contro avversarie italiane (3 pareggi, 2 sconfitte).

Vitesse (3-4-1-2): Houwen; Oroz, Rasmussen, Doekhi; Dasa, Tronstad, Bero, Wittek; Domgjoni; Frederikksen, Openda. Allenatore: Letsch. A disposizione in panchina: Schubert, Hajek, Cornelisse, Manhoef, Yapi, Vroegh, Gboho, Huisman, Hernandez, de Regt, van Duivenbooden, Buitink.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, S. Oliveira, Mkhitaryan, Vina; Lo. Pellegrini; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Ibañez, Maitland-Niles, Veretout, Cristante, Bove, Diawara, Zalewski, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov.

Arbitro: Raczkowski (Polonia). Guardalinee: Siejka e Kupsik. 4° Uomo: Musial.

Vitesse-Roma Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Vitesse-Roma live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Vitesse-Roma streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Dove vedere la partita Vitesse-Roma Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Vitesse-Roma, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.