Vedere Verona-Bologna Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 20:45 sui canali digitali: si gioca per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie A, la quarta del girone di ritorno. Il turno prima della sosta si apre con una sfida tra due formazioni che occupano la parte centrale della classifica e che hanno legittime ambizioni di terminare il campionato nella colonna destra della graduatoria (tra le prime 9 posizioni).

Giovanni Simeone ha segnato quattro gol in Serie A contro il Bologna, uno con il Genoa e tre con il Cagliari, tutti in gare diverse: l’attaccante del Verona è andato a segno in più partite diverse solamente contro il Torino (cinque) nel massimo campionato.

L’Hellas Verona ha rimediato alla sorprendente sconfitta casalinga contro la Salernitana, ultima in classifica, battendo l’ultima volta il Sassuolo 4-2. L’allenatore Igor Tudor ha dichiarato che la sua squadra “avrebbe dovuto segnare sette o otto gol” in quella partita vinta, ma sarà comunque contento dell’attacco del Verona in quanto i 41 gol segnati sono il quantitativo più alto che abbia mai visto in questa fase di una stagione di Serie A.

Il Bologna si stava avvicinando alle prime sei posizioni all’inizio di dicembre, ma poi ha perso cinque delle sue ultime sei partite in Serie A (1 vittoria) e si trova a tre punti dal Verona, nonostante abbia una partita in meno da recuperare. Le ultime due partite (2 sconfitte) sono state influenzate da una lunga lista di assenti, quindi non c’è ancora bisogno di tirare l’allarme.

Verona-Bologna in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

La partita sarà visibile anche su Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 del digitale terrestre) e su Sky Sport (numero 251 del satellite).

Verona-Bologna Streaming Live, probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore Tudor. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dawidowicz, Frabotta, Hongla.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Bonifazi, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Orsolini; Arnautovic. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: Soumaoro. Indisponibili: Arnautovic, Barrow, Dijks, Kingsley, Mbaye, Santander, Schouten.

Roberto Soriano ha segnato quattro gol contro il Verona in Serie A, inclusa la sua prima doppietta nel massimo campionato nel marzo 2014 con la maglia della Sampdoria: il centrocampista, tuttavia, non ha ancora realizzato una rete contro i veneti con la maglia del Bologna – solo contro Fiorentina e Roma (sei) ha disputato più partite senza segnare in rossoblù.

Verona-Bologna streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it) e SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Il Verona ha tre giocatori che hanno già raggiunto quota sette gol in questa Serie A (Simeone, Caprari e Barak): in una singola stagione nel massimo campionato non ne ha mai avuti di più.

Il Bologna ha segnato il 25% dei propri gol (7/28) da fuori area, e ha la percentuale più alta in questo campionato – dall’altra parte il Verona è, con il Napoli e il Milan, una delle tre squadre ad aver realizzato più gol dalla distanza in assoluto in questa Serie A (otto).