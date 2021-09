Vedere Udinese Napoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi lunedì 20 settembre 2021 sui canali digitali: si gioca in chiusura della quarta giornata del campionato di calcio di Serie A 2021-22.

Match affascinante tra due dei club ancora rimasti imbattuti, con l’Udinese che cercherà di vincere tre delle prime quattro partite di una nuova stagione di Serie A per la terza volta nei suoi 110 anni di storia. A Udines arriva il Napoli di Spalletti che, vincendo stasera, andrebbe in testa alla classifica con 12 punti, cioè a punteggio pieno, superando Inter e Milan che sono a quota 10 punti dopo 4 partite.

Il fischio d’inizio della partita allo stadio Dacia Arena di Udine e che sarà arbitrata dall’arbitro Manganiello di Pinerolo, è in programma alle ore 20:45 italiane di questa sera.

L’ Udinese ha perso quattro delle ultime cinque gare interne contro il Napoli in campionato (1N), dopo che era rimasta imbattuta nelle otto precedenti partite casalinghe contro i partenopei in Serie A (4V, 4N).

ha perso quattro delle ultime cinque gare interne contro il Napoli in campionato (1N), dopo che era rimasta imbattuta nelle otto precedenti partite casalinghe contro i partenopei in Serie A (4V, 4N). L’Udinese ha perso nove delle ultime 10 sfide contro il Napoli in Serie A (1N), subendo 2.7 reti in media a match nel periodo.

Udinese Napoli Streaming Live, probabili formazioni



Gotti verso la conferma dell’undici che ha battuto lo Spezia: Deulofeu e Pussetto in avanti, Walace in cabina di regia con Arslan e Pereyra ad agire da mezzali. Molina e Stryger Larsen gli esterni a tutta fascia. Spalletti dovrebbe optare per Zielinski, in vantaggio su Elmas, sulla trequarti alle spalle della punta centrale Osimhen, con Politano sull’out di destra. Conferma per Anguissa, Manolas rientra al fianco di Koulibaly così come Mario Rui a sinistra.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Makengo, Walace, Arslan, Stryger; Deulofeu, Pereyra. Allenatore Gotti. A disposizione in panchina: Padelli, Piana, De Maio, Perez, Zeegelaar, Jajalo, Soppy, Samardzic, Ianesi, Forestieri, Pussetto, Beto. Indisponibili: Udogie, Nestorovski, Success. Squalificati: nessuno.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Anguissa; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen. Allenatore Spalletti. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Rrahmani, Malcuit, Juan Jesus, Zielinski, Zanoli, Ounas, Lozano, Petagna. Indisponibili: Demme, Ghoulam, Lobotka, Mertens. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Udinese Napoli in TV



Udinese Napoli in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Telecronaca di Pierluigi Pardo, coadiuvato in cabina di commento da Dario Marcolin.

Disponibile anche su Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Telecronaca affidata a Federico Zancan, affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico.

Udinese Napoli Streaming Gratis



Udinese Napoli live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), Sky GO e (a pagamento per tutti) con NOW, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Udinese Napoli Streaming al posto di Rojadirecta su Juventusnet

Come possibili alternative per vedere Udinese Napoli, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore Juventus di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.