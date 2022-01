Telecamera ISS cattura impressionante UFO nelle sue vicinanze

SPAZIO UFO – Questa non è la prima volta che le registrazioni della ISS mostrano oggetti così luminosi di strana provenienza. Le controverse immagini hanno incendiato la rete e molte pagine esperte sul fenomeno UFO non hanno esitato ad affermare che si tratta di un nuovo vero avvistamento. Altri sostengono che rappresenti un nuovo contatto con la vita extraterrestre, come riportato dal quotidiano britannico Daily Express.

Alcuni hanno anche accusato YouTube di cercare di ingannare le persone con materiale falso, ma questa registrazione arriva direttamente dalla trasmissione realizzata dall’agenzia statunitense. Il redattore della rivista “UFO” e ricercatore di vite aliene Scott C Waring ha deciso di continuare a caricare la NASA, affermando ironicamente che ama il modo in cui la telecamera della ISS gira casualmente a destra, si concentra sull’UFO e poi continua il suo cammino come niente.

Combattendo il dubbio che l’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale e i responsabili non siano a conoscenza dell’esistenza di un altro tipo di vita oltre a quella terrena.

“Sono nello spazio profondo e apprezzano continuamente la terra e tutto ciò che la circonda, come potrebbero non aver visto l’oggetto luminoso? Certo che l’hanno fatto, semplicemente non vogliono che le persone li vedano”, ha detto l’esperto al Daily Express.

Ma la verità è che, allontanandosi dalle supposizioni, non è la prima volta che l’agenzia statunitense tace quando vengono alla luce registrazioni di questo tipo da loro stesse rilasciate. Nel gennaio dello scorso anno, la TV della NASA è stata incaricata di tagliare una delle sue trasmissioni in diretta streaming, proprio quando sullo sfondo dell’immagine iniziava a essere visto un oggetto aggirarsi nell’atmosfera terrestre.

Il cacciatore di UFO Toby Lundh, che afferma di aver catturato diverse foto in cui questi tipi di oggetti sono chiaramente apprezzati, afferma che “ogni volta che compaiono questi oggetti, la NASA interrompe la diretta streaming quando l’UFO si avvicina alla ISS“.

La realtà “nascosta” dietro questi avvistamenti UFO nello Spazio

Tuttavia, il professor Andrew Ballogh dell’Imperial College di Londra stava cercando di spiegare al Daily Mail la realtà “nascosta” dietro questi avvistamenti. Naturalmente, nella sua intervista, il professore non si è lasciato travolgere dalla corrente cospirativa e ha dichiarato, con disappunto dei seguaci del fenomeno UFO:

“In generale, gli avvistamenti UFO sono spiegati, o da qualche effetto del manufatto, alcuni anche da detriti spaziali, oppure sono lasciati inspiegabili perché non ci sono prove sufficienti […] È difficile giudicarli dai video, a causa della loro scarsa qualità. Se la NASA ha accesso alle immagini di alta qualità, può indagare ulteriormente”.

Sicuramente lo avrà già fatto, affermiamo noi, ma non le diffondo.