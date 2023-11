Shisha e narghilè, non esattamente sinonimi

La confusione tra i termini “shisha” e “narghilè” è comune, ma esiste una distinzione significativa tra i due e riguarda principalmente la regione geografica e la terminologia utilizzata. Entrambi si riferiscono al dispositivo per fumare tradizionalmente noto come hookah in inglese, ma le differenze risiedono nelle parole utilizzate nelle diverse culture.

Il termine “narghilè” ha origini persiane e indiani ed è spesso utilizzato nelle regioni dell’Asia meridionale, dell’India e del Medio Oriente. In queste aree, “narghilè” è il termine comunemente accettato per riferirsi al dispositivo per fumare l’acqua, che è una parte importante della cultura sociale e ricreativa. Il narghilè è noto per il suo design artistico e le decorazioni elaborate, oltre alla sua lunga storia culturale.

D’altra parte, “shisha” è un termine utilizzato principalmente in paesi dell’Africa settentrionale e del Medio Oriente, come l’Egitto, la Tunisia e la Turchia. La parola “shisha” si riferisce allo stesso dispositivo per fumare l’acqua, ma è la designazione più comune in queste regioni. Molti locali che servono narghilè o shisha offrono una vasta gamma di tabacchi aromatizzati e sapori per soddisfare i gusti dei clienti.

Un antico strumento di unione e convivialità

Il narghilè è un antico dispositivo per fumare che ha una storia affascinante e radici che risalgono a secoli fa. Le origini del narghilè sono avvolte nel mistero, ma si ritiene che abbia avuto origine in India o in Persia, nell’attuale Iran, intorno al XVI secolo.

Il termine “narghilè” deriva dall’arabo “nārghile,” che significa “cocco” o “noce di cocco,” poiché inizialmente la base del narghilè veniva realizzata scavando una noce di cocco e inserendo un tubo flessibile per il fumo.

Con il tempo, le tecniche di produzione si sono evolute, e oggi le basi dei nargilè possono essere realizzate in una varietà di materiali, tra cui vetro, ceramica e metallo.

Il narghilè ha guadagnato popolarità in tutto il mondo nel corso dei secoli ed è diventato una parte importante della cultura in diverse regioni, soprattutto nel Medio Oriente, in India e in alcune parti dell’Asia. In molte di queste culture, il narghilè è considerato un simbolo di ospitalità e un mezzo per socializzare. È spesso associato a momenti di relax tra amici e familiari, con conversazioni che si svolgono tranquillamente intorno al narghilè.

Oggi, il narghilè è ampiamente diffuso in tutto il mondo, con caffetterie e locali notturni che offrono la possibilità di sperimentare questa tradizione sociale.

Come è cambiato il modo di usare questo strumento

Il consumo di narghilè ha subito una trasformazione significativa nel corso degli anni, con un’enfasi crescente sulla portabilità e l’accessibilità. Questi cambiamenti sono in gran parte guidati dalla modernizzazione e dalla globalizzazione, che hanno portato alla diffusione della cultura del narghilè in tutto il mondo.

Una delle trasformazioni più evidenti è l’introduzione dei narghilè portatili. Questi dispositivi compatti sono progettati per essere facili da trasportare e utilizzare ovunque, consentendo alle persone di godere dell’esperienza del narghilè senza la necessità di apparecchiature voluminose e pesanti. I narghilè portatili sono alimentati da batterie ricaricabili o da altre fonti di energia, eliminando la necessità di utilizzare il carbone tradizionale per riscaldare il tabacco o il tabacco aromatizzato. Questo li rende più convenienti e pratici per gli appassionati di narghilè in movimento.

Inoltre, l’industria del narghilè ha assistito a una crescita significativa nel numero di tabacchi aromatizzati disponibili sul mercato. I consumatori possono ora scegliere tra una vasta gamma di sapori, tra cui frutta, menta, cioccolato e molto altro, per personalizzare la propria esperienza di fumo. Questi tabacchi aromatizzati sono spesso meno dannosi rispetto al tabacco tradizionale, rendendo il narghilè una scelta più attraente per alcuni fumatori.

Tuttavia, è importante notare che, nonostante queste innovazioni e la crescente popolarità dei narghilè portatili, l’uso di questo strumento può comportare dei rischi per la salute quando utilizzato in maniera impropria o acquistandolo da rivenditori poco affidabili.

El Badia, il punto di riferimento per il narghilè dal 1991

El-Badia è un negozio leader nel mercato francese delle shisha e narghilè grazie ad una vasta e diversificata selezione di prodotti che coprono tutte le esigenze dei clienti. Con centinaia di articoli tra cui scegliere, El-Badia può soddisfare i gusti anche dei più esigenti: dai modelli mini shisha, economici e altamente portatili, agli eleganti modelli in vetro che promettono esperienze uniche, il negozio online permette ai clienti di trovare il modello che meglio si adatta alle loro preferenze.

Ciò che distingue El-Badia è la sua attenzione alla qualità. La selezione di prodotti offerti è il fondamento della reputazione del negozio tra il pubblico e i professionisti. Solo i migliori articoli sono presenti nell’inventario, incluse le shisha più all’avanguardia, carbone premium, aromi intriganti, una vasta gamma di accessori, e i sistemi di riscaldamento più innovativi.